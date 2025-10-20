Konflikte in Augsburgs Nachtleben: Werden künftig Ehrenamtliche als Schlichter eingesetzt?

CSU und Grüne bringen ein Projekt für Augsburg ins Gespräch, bei dem ehrenamtliche Helfer am Wochenende und abends/nachts in der Innenstadt unterwegs sein sollen, um das Sicherheitsgefühl zu verbessern. Das Projekt „Nachtcrew“ soll sich an Modellen in Erfurt (“Nachteulen“) und Wien (“Awa Stern“) orientieren.

Ehrenamtliche könnten Konflikte in Augsburgs Nachtleben schlichten

„Auch wenn Augsburg zu den sichersten Großstädten Deutschlands zählt, erleben wir immer wieder Situationen, in denen niederschwellige Hilfe und direkte Ansprechbarkeit entscheidend sein können“, so CSU-Fraktionschef Leo Dietz. Die Helfer sollten Unterstützung bei Konflikten und Übergriffen leisten. Vor allem gehe es um Prävention und das Sicherheitsgefühl. Es gehe nicht um Ersatz für Polizei, Ordnungsdienst oder einen privaten Sicherheitsdienst. Aus Sicht von Grünen-Fraktionschef Peter Rauscher könnten manche Situationen durch Schlichtung niederschwellig gelöst werden. Zudem hätten manche Menschen aus der queeren Szene oder mit Migrationshintergrund Vorbehalte, zur Polizei zu gehen.

Schwarz-Grün: Ehrenamtliche sollen Polizei nicht ersetzen

Schwarz-Grün möchte nun, dass die Stadt ein solches Konzept in Zusammenarbeit mit Behörden, Stadtjugendring und Organisationen entwickelt. Zentral sei eine gute Schulung der Ehrenamtlichen. (skro)