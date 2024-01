Stadt Augsburg erwägt eine Abrissverfügung für das Kongressparkhaus

Plus Nach dem jahrelangen Stillstand wegen Eigentümerstreitigkeiten über Sanierung oder Abriss hat die Stadt Sicherheitsbedenken. Betroffen wäre zunächst aber nur ein Teil des Komplexes.

Die Bauzäune wurden kurz vor Weihnachten auf den Weg im Wittelsbacher Park gestellt, seitdem müssen Radler und Fußgänger an der Strecke neben dem Kongressparkhaus in Augsburg auf einen benachbarten Weg ausweichen. Der Grund für die Absperrung (wir berichteten): Die Stadt sah nach den Schneefällen Anfang Dezember eine potenzielle Gefahr vom Überbau des Kongressparkhauses auf Passanten ausgehen. Nun folgt womöglich ein zweiter drastischerer Schritt.

Das Bauordnungsamt denkt offenbar recht konkret über eine Abrissverfügung nach, nachdem die Sicherheit auf öffentlichem Grund ein Thema ist. Das wäre in dem jahrelangen Streit zwischen den Eigentümern, die sich weder auf Abriss noch auf Sanierung des aus Sicherheitsgründen gesperrten Parkhauses einigen können, womöglich ein Wendepunkt. Eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen bei der Stadt steht kurz bevor.