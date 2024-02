Stadt Augsburg erlaubt den Abriss des Kongressparkhauses

Es gibt allerdings eine Vorgabe: Die Eigentümer müssen sich einig sein. Warum jetzt zumindest der Parkhaus-Überbau mit Betonsäulen entfernt werden soll.

Geht es nach der Stadt Augsburg, könnte das marode Kongressparkhaus komplett abgerissen werden. Eine entsprechende Erlaubnis liegt vor. Der Ball liege jedoch bei den Eigentümern der Bauruine, teilt die Stadt mit. Ein Komplettabriss sei Entscheidung der Eigentümer. Zumindest in einem Punkt ist die Stadt aber aktiv geworden. Der Überbau am Parkdeck soll entfernt werden. Man spricht hier von einer Abrissverfügung. Das Verfahren ist eingeleitet und steht wohl bald vor dem Abschluss. Hintergrund für das Handeln der Stadt sind Sicherheitsaspekte.

Das Kongressparkhaus beim Hotelturm ist marode. Foto: Annette Zoepf

Es ist in den zurückliegenden Tagen beim Kongressparkhaus viel in Bewegung geraten. Tourismusdirektor Götz Beck hatte sich gegenüber unserer Redaktion für einen Komplettabrisses des Parkhauses ausgebrochen. Das Gebäude ist so baufällig, dass seit Herbst 2022 keine Fahrzeuge mehr parken dürfen. Das Kongressparkhaus verfällt zusehends. Das Umfeld in Richtung Wittelsbacher Park ist mittlerweile weiträumig gesperrt. Dies hat die Stadt Augsburg veranlasst.

Kongressparkhaus gehört mehreren Eigentümern, die sich nicht einig sind

Das Parkhaus gehört mehreren Personen. Die meisten Anteile hat Unternehmer Bernhard Spielberger. Er drängt auf einen Komplettneubau und legte in dieser Woche neue Baupläne vor. Er möchte ein unterirdisches Parkhaus mit mehreren hunderten Plätzen und eine Seniorenresidenz darüber errichten. Ein Veto gegen bisherige Überlegungen, das marode Parkhaus abzureißen, kam von Miteigentümer Jürgen Wowra.

28 Bilder Seit Jahren umstritten: Bilder der Parkhaus-Bauruine am Wittelsbacher Park Foto: Annette Zoepf

Die Stadt Augsburg betont auf Anfrage, dass sie sich in die Belange der Eigentumsverhältnisse nicht einmische. Zum Sachverhalt teilt Baureferent Steffen Kercher mit: "Für den Überbau wie auch für das Parkhaus selbst wurde im Oktober 2022 eine Abbruchanzeige gestellt, die vom Bauordnungsamt wenige Tage später bestätigt wurde." Die Eigentümergemeinschaft könne den Abbruch demnach jederzeit vollumfänglich ausüben. Insofern stehe vonseiten der Stadt einem Abriss nichts entgegen.

Gut zu erkennen ist der Überbau am Kongressparkhaus, der abgerissen werden soll. Foto: Annette Zoepf

Abgerissen wurde das Gebäude jedoch. Die Eigentümer sind sich nicht einig. Nun hat jedoch die Stadt Augsburg die Dinge vorangetrieben. Sie hat das Verfahren für eine Abrissverfügung auf den Weg gebracht. Dazu sagt Kercher: "Grund für die Einleitung des Verfahrens ist die mangelnde Standsicherheit des Überbaus. Die jetzt festgestellte Verschlechterung des Bauzustands ist als gravierend einzustufen, ein längeres Warten auf eine Einigung der Eigentümergemeinschaft ist aus Gründen der öffentlichen Sicherheit nicht mehr vertretbar." Mit einer Entscheidung sei innerhalb weniger Wochen zu rechnen.

Stadt Augsburg sieht keinen Anlass, Parketagen per Verordnung zu entfernen

Auch wenn das Parkhaus von außen betrachtet marode wirkt, bezieht sich die Abrissverfügung allein auf den Überbau. Es sind Teile einer einst geplanten Wohnbebauung über den Parketagen. Dazu sagt Kercher: "Derzeit geht nach Prüfung durch die Abteilung Statik nur vom Überbau eine Gefahr für Besucher des Wittelbacher Parks aus." Einen Abriss der Parketagen verfolgt die Stadt nicht. Kercher begründet: "Abrissverfügungen sind schwerwiegende Eingriffe in das Privateigentum, die einer entsprechenden Begründung bedürfen."