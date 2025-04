Kontrolle in Privatwohnung: Stadt sichert 15 Großkaliber-Waffen und einen Zentner Munition

Eigentlich suchten sie „nur“ nach unzulässig gehaltenen Wildkatzen, am Ende fanden die Mitarbeiter des Ordnungsamtes in einer Augsburger Privatwohnung am Freitag 15 großkalibrige Waffen und einen Zentner Munition.

Die Mitarbeiter waren einem Hinweis nachgegangen, nachdem in der Wohnung Wildkatzen gehalten würden, die unter Artenschutz stehen. Bereits dieser Fakt führte laut Auskunft der Stadt zu „erheblichen Zweifeln an der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit“ des Wohnungsinhabers. Als die Mitarbeiter des Ordnungsamtes sich in der Wohnung umsahen, stellten sie schnell fest, dass dieser Einsatz eine größere Dimension annehmen würde. Bei ihrer Kontrolle fanden sie 13 Lang- und zwei Kurzwaffen sowie rund einen Zentner Munition. Die Polizei wurde eingeschaltet und die Waffen sichergestellt. Zudem wurden entsprechende straf- und ordnungsrechtliche Maßnahmen eingeleitet.

Ordnungsamt Augsburg: Waffenhalter werden intensiver kontrolliert

Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch dankte dem Ordnungsamt am Freitag „für die sehr rasche und professionelle

Klärung der schwierigen Situation“. Die Waffenbehörde war in den vergangenen Jahren personell verstärkt worden, was sich spätestens bei solchen Einsätzen als richtig herausstelle. Die Umorganisation habe dazu geführt, „dass das Ordnungsamt solche problematischen Zustände aufdeckt und kompetent und rasch abstellt“ Augsburg werde durch das Agieren der Sicherheitsbehörden, die eng mit der Polizei zusammenarbeite, „für alle Bürgerinnen und Bürger sicherer“.

Andreas Bleymaier, Leiter des Augsburger Ordnungsamtes, sagt: „Ein solcher Kontrollverlauf ist selten, zeigt aber auch, wie wichtig die konsequente Umsetzung von Kontrollmaßnahmen im sensiblen Bereich des Waffenrechts ist.“ Die Stadt Augsburg achte auch künftig mit Nachdruck auf die Einhaltung der waffenrechtlichen Vorschriften.