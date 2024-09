Pro-Kommentar: Kritiker beruhigen ihr grünes Gewissen

Es geht um ein gerade mal 120 Meter langes Straßenstück in Augsburgs Innenstadt. Für die gelungene Sanierung der Karolinenstraße wurden 2,9 Millionen Euro aufgewendet. Ein stolzer Betrag für eine so kurze Wegstrecke. Was in den zurückliegenden Jahren jedoch geschaffen wurde, verdient Lob.