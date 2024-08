Karten für Max Giesinger gibt es jetzt auch günstiger

Der Singer-Songwriter Max Giesinger tritt am Samstag, 10. August, im Rahmen des Augsburger Stadtsommers auf der Freilichtbühne auf. Das Team der Kantine veranstaltet das Konzert. Vor wenigen Tagen gingen sie mit der Nachricht an die Öffentlichkeit, dass das Konzert nicht ausverkauft ist: Bislang wurden rund 1200 der 2000 Tickets verkauft. Kantinen-Betreiber Sebastian Karner mutmaßte, dass das womöglich auch an den Ticketpreisen liegen könnte, worauf der Veranstalter viel Feedback bekam. Nun werden ein Teil der Eintrittskarten günstiger angeboten: 47 statt der bisherigen 67 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse 49 oder 69.

„Die Tickets sind in den hinteren Blöcken links und rechts von der Bühne, das bedeutet für euch also, ihr seid zwar ein bisschen weiter von der Show entfernt, habt aber trotzdem eine uneingeschränkte Sicht auf die Bühne“, teilen sie in ihren Netzwerken mit. Diese beiden Blöcke seien bislang unberührt geblieben und werden nun zu dem vergünstigten Preis freigeschaltet. (ziss)