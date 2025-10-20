Kosten für Soziales bringen Stadt Augsburg in Bedrängnis

Die Stadt warnt angesichts der steigenden Sozialausgaben vor dauerhaften Problemen. Im Vergleich der Jahre 2014 und 2025 sei der Betrag im Saldo um 103 Millionen Euro bzw. 74,6 Prozent gestiegen. Auf Dauer, so Kämmerer Roland Barth, sei das kaum zu leisten. Auch im laufenden Jahr kalkuliert die Stadt mit Mehrausgaben, die bisher nicht in der Planung enthalten waren. Dabei geht es um einen einstelligen Millionenbetrag, der geschultert werden kann (am heutigen Montag starten die Finanzberatungen) - doch perspektivisch schrumpfen die Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt.

Flüchtlingszuwanderung, Arbeitslosigkeit, Energiekosten, Inflation

Die steigenden Ausgaben im Sozialbereich bereiten der Stadt seit Jahren Kopfzerbrechen. Der große Block „Soziales“ zuzüglich Abgabe an den Bezirk Schwaben macht bei einem Haushaltsgesamtvolumen von 1,26 Milliarden Euro pro Jahr knapp 600 Millionen Euro (inklusive Personal) aus, wobei die Stadt auch Geld von Bund und Land zurückerstattet bekommt. Die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen und ihren Lebensunterhalt (etwa 23 Millionen Euro in 2025) bekommt die Stadt komplett gezahlt. Die Flüchtlingszuwanderung habe eine Rolle gespielt, sei aber nur ein Faktor neben steigender Arbeitslosigkeit, hohen Energiekosten und einer hohen Inflation, so das Sozialreferat.

„Was heute in den Familien abläuft ist nicht das, was der Gesetzgeber im Kopf hatte“

Für die Finanzlage der Stadt ausschlaggebend ist das, was sie jährlich zuschießen muss: Das sind im laufenden Jahr knapp 250 Millionen Euro, 2014 waren es noch 139 Millionen Euro. Personalkosten sind hier nicht mit eingerechnet. Was mäßig zu Buche schlägt, ist der städtische Anteil an der Grundsicherung (bisher Bürgergeld bzw. früher Hartz IV), der ein gutes Zehntel der Gesamtkosten ausmacht. Deutlich nach oben gegangen sind hingegen die Kosten für Jugendhilfe (mehr als eine Verdoppelung gegenüber 2014) auf 78 Millionen Euro. Hier geht es um Dinge wie Inobhutnahmen, Hilfen bei der Erziehung (hier bekommen die Eltern jemanden zur Seite gestellt) oder Personal, das Kinder mit Förderbedarf im Schulunterricht mitbegleitet. Einerseits seien die Kosten pro Fall gestiegen, etwa wegen der höheren Lohnkosten bei den Sozialträgern, andererseits gebe es mehr Fälle, so Barth. Für das Thema sind die Kommunen zuständig, doch denen wachse das finanziell über den Kopf. „Was heute in den Familien abläuft ist nicht das, was der Gesetzgeber in den 50er Jahren im Kopf hatte“, so Barth.

Der zweite Block, in dem die Beträge davonlaufen, ist die sogenannte Bezirksumlage. Diese Abgabe müssen Städte und Kreise an den Bezirk Schwaben leisten, der etwa für die Eingliederung von Behinderten oder die Unterstützung von Pflegebedürftigen zuständig ist und seinerseits mit gestiegenen Kosten zu kämpfen hat. Die Stadt hat im laufenden Jahr mehr als 130 Millionen Euro an den Bezirk zu bezahlen, 2024 waren es noch 110 Millionen Euro. Mit dem aktuellen Planbetrag von 115 Millionen Euro in 2026 wird kaum hinzukommen sein, sodass Barth schon Geld für 2026 beiseiteschafft.

Auch die Personalkosten gehen in Augsburg deutlich nach oben

Man müsse feststellen, dass die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben auseinandergehe. Ein Ansatzpunkt wäre, dass der Freistaat den Bezirken stärker unter die Arme greift, um die Kommunen auf diese Weise zu entlasten. Allerdings sei der Sozialsektor nur ein Punkt. Auch die steigenden Baupreise und die wegen der Tarifsteigerungen deutlich gestiegenen Personalausgaben bereiten Probleme. Fürs städtische Personal sind 2026 um die 430 Millionen Euro im Haushalt vorgesehen, im laufenden Jahr sind es 416 Millionen Euro, 2018 waren es 290 Millionen Euro.