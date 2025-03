Die Öffnung vom Kräutergarten lässt noch auf sich warten

Der Kräutergarten am Roten Tor gilt als idealer Ort zur Entspannung. Während des Winters ist das eingezäunte Areal nicht zu betreten. Das Eingangstor bleibt geschlossen. Die ersten städtischen Mitarbeiter haben sich mittlerweile um die Pflege der Grünanlagen gekümmert. Bis zur Eröffnung dauert es noch etwas.

Der Kräutergarten geht stets Anfang April in die Saison. Einige Bänke laden zum Verweilen ein. Kleine Hinweisschilder informieren über die Kräuter. Das Besondere: Für den Eigenverbrauch dürfen kleine Mengen an Kräutern mitgenommen werden. Sie sollen nicht herausgerissen werden, sondern vorsichtig mit Messer oder Schere abgetrennt werden. Am Abend wird das Eingangstor während der Frühjahrs- und Sommermonate geschlossen, in der Früh wird es geöffnet. Der Eintritt ist frei.