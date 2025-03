Prämien, Führerschein, Wellnessgutschein: So ringen Unternehmen um Auszubildende

Mia Kramer und Charlotte Groschupp kommen gerade vom Stand der Polizei. Die 17-Jährigen gehen auf das Jakob-Fugger-Gymnasium und machen demnächst Abitur. „Wir sind hier, weil wir noch nicht wissen, was wir danach machen werden“, sagen sie. Mit „hier“ meinen sie die Berufsmesse „Fit for Job“, die am Samstag mit mehr als 200 Ausstellern und 180 Ausbildungsberufen auf dem Messegelände stattfand. Laut Veranstaltern informierten sich 6500 Schülerinnen und Schüler über Karrieremöglichkeiten. In Zeiten, in denen Auszubildende in vielen Branchen händeringend gesucht werden, müssen sich die Betriebe strecken.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Führerschein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayerisch-Schwaben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis