Kreiskliniken Dillingen-Wertingen pleite: Steigen nun Patientenzahlen in Augsburg?

Für manche ist es der Beginn des vielbeschworenen Krankenhaussterbens: Die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gehen in eine geplante Insolvenz. Was Ende vergangener Woche im Dillinger Kreistag bekannt wurde, schlägt Wellen, die bis nach Augsburg spürbar sind – denn der Schritt könnte sich auch auf die Versorgungslage im Stadtgebiet auswirken. Bereits aktuell kommen zahlreiche Menschen aus dem Nordwesten nach Augsburg, um sich dort behandeln zu lassen. Und künftig, da unter anderem Notaufnahme und Orthopädie in Wertingen schließen?

