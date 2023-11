Autofahrer verursacht angetrunken Unfall auf der B17

Ein Unfall auf der Bundesstraße 17 beschäftigt die Polizei in Augsburg. Offenbar war ein alkoholisierter Fahrer ohne Fremdeinwirkumg von seinem Fahrstreifen abgekommen.

Zu einem Verkehrsunfall auf der B17 ist es am Samstag gekommen. Involviert waren nach Polizeiangaben ein 64-jähriger Ford-Fahrer und ein 57-jähriger Fiat-Fahrer. Den Angaben zufolge war gegen 16.45 Uhr der 64-Jährige auf der B17 in Richtung Süden auf dem linken Fahrstreifen unterwegs gewesen. "Hierbei kam er ersten Erkenntnissen zufolge von seinem Fahrstreifen ab und touchierte den 57-Jährigen, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war", so die Polizei. Als die Beamten vor Ort waren, bemerkten sie, dass der 64-Jährige nach Alkohol roch. "Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille", heißt es weiter. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und beschlagnahmten seinen Führerschein. Außerdem veranlassten sie bei dem 64-Jährigen eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (jaka)