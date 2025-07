Betrunkener E-Biker und Autofahrerin stoßen zusammen

Am Montagabend kam es in der Bgm.-Ackermann-Straße zu einem Unfall zwischen einem 52-jährgem E-Bike-Fahrer und einer 46-jährigen Autofahrerin. Gegen 20.30 Uhr fuhr der 52-Jährige auf dem Geh-/Radweg in Richtung Westen. An der Kreuzung zur Reinöhlstraße übersah er offenbar die Autofahrerin. Diese wollte nach rechts in die Reinöhlstraße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß.

Beide Beteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstanden 2500 Euro Schaden. Der Polizei kam vor Ort der Verdacht, dass der Radler unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemtest ergab 2,0 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein und den Radschlüssel sicher und ermittelt nun gegen den Mann wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (skro)