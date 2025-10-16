Wem gehören diese Fahrräder?

Bereits Anfang September hat ein 39-Jähriger mindestens ein E-Bike aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Familie- Einstein-Straße gestohlen. Ein Passant beobachtete damals den Diebstahl und rief die Polizei. Der Mann konnte im Rahmen der Fahndung durch eine Streife festgenommen werden.

Dabei entdeckten die Beamten weiteres Diebesgut, darunter Werkzeug und Betäubungsmittel sowie zwei weitere offenbar geklaute Fahrräder. Nun sucht die Polizei mit Fotos der Räder nach deren Besitzern. Zu sehen sind ein grünes Mountainbike „Trek“, ein schwarzes Mountainbike „Focus“ und ein schwarzes Mountainbike „Rockrider“. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (AZ)