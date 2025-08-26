Sie haben 17 Millionen Euro gespart und kommen nicht mehr dran – Mitglieder des Sparvereins Kriegshaber verärgert

Die Emotionen kochen bereits am Eingang hoch, Nerven liegen blank. Denn nicht jeder darf in den Saal des Pfarrheims Heiligste Dreifaltigkeit in der Ulmer Straße, vor dem sich eine Warteschlange bildet. Die Versammlung ist nur Mitgliedern des Sparvereins Kriegshaber vorbehalten. Manche Besucher, die Angehörige vertreten wollen, werden an der Tür abgewiesen. Das sorgt für Unmut. Schließlich geht es um viel an diesem Abend. Um knapp 17 Millionen Euro Ersparnisse der Mitglieder, an die keiner herankommt. Und um weitere rechtliche Schritte gegen die Hausbank des Augsburger Vereins, die katholische Liga Bank. Diese soll schuld an der Misere sein. Die Wut richtet sich an diesem Abend in Kriegshaber nicht nur gegen das Kreditinstitut, sondern auch gegen den Vereinsvorstand.
Augsburg
