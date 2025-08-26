Icon Menü
Kriegshaber Sparverein steckt in Millionen-Nöten: So verärgert sind Mitglieder

Augsburg

Sie haben 17 Millionen Euro gespart und kommen nicht mehr dran – Mitglieder des Sparvereins Kriegshaber verärgert

Der Sparverein hat 1200 Mitglieder. Zusammen haben sie stolze 17 Millionen Euro gespart. Doch das Geld ist unerreichbar. Und nun? Überlegen die Mitglieder, ihre Hausbank zu verklagen.
Von Ina Marks
    Anwalt Bernd Paschek vertritt den Sparverein Kriegshaber im Rechtsstreit gegen die katholische Liga Bank. Foto: Marcus Merk

    Die Emotionen kochen bereits am Eingang hoch, Nerven liegen blank. Denn nicht jeder darf in den Saal des Pfarrheims Heiligste Dreifaltigkeit in der Ulmer Straße, vor dem sich eine Warteschlange bildet. Die Versammlung ist nur Mitgliedern des Sparvereins Kriegshaber vorbehalten. Manche Besucher, die Angehörige vertreten wollen, werden an der Tür abgewiesen. Das sorgt für Unmut. Schließlich geht es um viel an diesem Abend. Um knapp 17 Millionen Euro Ersparnisse der Mitglieder, an die keiner herankommt. Und um weitere rechtliche Schritte gegen die Hausbank des Augsburger Vereins, die katholische Liga Bank. Diese soll schuld an der Misere sein. Die Wut richtet sich an diesem Abend in Kriegshaber nicht nur gegen das Kreditinstitut, sondern auch gegen den Vereinsvorstand.

