Unbekannte fahren Autos an und flüchten

In gleich zwei Fällen haben Unbekannte in Augsburg-Kriegshaber Autos angefahren, ohne sich anschließend um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Insgesamt rund 4500 Euro Schaden haben Unbekannte angerichtet, die im Augsburger Stadtteil Kriegshaber einen Audi und einen Mazda angefahren haben. Statt sich um den Schaden zu kümmern, sind sie weiter gefahren.

Wie die Polizei berichtet, sind die Fahrzeuge zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh in der Hummel- und in der Grenzsstraße angefahren worden. An einem geparkten Audi entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Bei einem Mazda schlägt der Schaden ersten Schätzungen nach mit 2000 Euro zu Buche.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (nist)