BWL-Student aus Augsburg soll Bankkunden um mehr als 400.000 Euro gebracht haben

Ein Mann aus Augsburg nutzte wohl gewiefte technische Tricks, um Dutzende Bankkunden um enorme Beträge zu bringen. Nun soll dem 27-Jährigen der Prozess gemacht werden.

Ein Student aus Augsburg soll 84 Bankkunden aus dem gesamten Bundesgebiet um insgesamt rund 413.000 Euro betrogen haben. Wie die Bamberger Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag berichtete, ist gegen den 27-Jährigen beim Landgericht Augsburg Anklage erhoben worden. Der bereits seit Juli 2021 in Untersuchungshaft sitzende Beschuldigte räumte den Angaben zufolge ein, an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Weitere Täter sind bislang allerdings nicht ermittelt.

Der Student der Betriebswirtschaftslehre hatte sich laut Anklage Zugang zum Online-Banking der Bankkunden durch sogenannte Phishing-SMS verschafft. Mit einer Reihe von technischen Tricks soll er die Daten der Kunden, die auf die Kurznachrichten reagierten, ausgelesen und dann Geld von deren Konten überwiesen haben. Er wurde wegen gewerbsmäßigen Computerbetrugs und Ausspähens von Daten in mehr als 80 Fällen angeklagt.

Anklage in Augsburg: Student nutzt Phishing-SMS und betrügt Bankkunden

Den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge ging der Verdächtige äußerst gewieft vor: Die SMS des Mannes enthielten demnach einen Link zu einer Phishing-Webseite auf Domains wie "spushtan.de" oder "spush.de" und die Aufforderung, das voreingestellte Push-TAN-Verfahren zu verlängern. Ein Klick auf den Link führte allerdings zu einem Server, den der 27-Jährige den Ermittlungen zufolge angemietet haben soll. "Dieser Server forderte die Original-Webseite der Bank des jeweiligen Kunden an, sodass den Geschädigten vorgespielt wurde, sie seien tatsächlich auf der Homepage ihres Bankinstituts", teilen die Ermittler mit. Tatsächlich soll der mutmaßlich vom Verdächtigen zwischengeschaltete Server in der Lage gewesen sein, den Datenverkehr der Kunden mit den Homepages der Banken mitzulesen und auch zu verändern. Unmittelbar nach dem Einloggen soll der Verdächtige die Geschädigten dann zur Übermittlung einer TAN gebracht haben, um so letztendlich die volle Verfügungsmacht über das Konto zu erlangen.

Das Landgericht Augsburg muss die Anklage nun prüfen und entscheiden, ob es zu einem Prozess kommt. Teil der Anklage sind zudem Drogendelikte, da bei der Wohnungsdurchsuchung auch kleinere Mengen Betäubungsmittel gefunden wurden. Die Kriminalpolizei im mittelfränkischen Schwabach war gemeinsam mit der Zentralstelle Cybercrime Bayern, die seit sieben Jahren bei der Generalstaatsanwaltschaft besteht, dem Mann auf die Spur gekommen. (dpa, jaka)

Lesen Sie dazu auch

Wenn Sie sich für Meldungen aus Augsburg interessieren, hören Sie doch auch mal in unseren neuen News-Podcast rein: Der "Nachrichtenwecker" begleitet Sie von Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens in den Tag.