Kriminalität in Augsburg

15:39 Uhr

Einbrecher dringt in Wohnhaus im Spickel ein

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht auf Sonntag in ein Haus im Spickel in Augsburg eingebrochen. Er stahl offenbar nichts, richtete aber Sachschaden an.

Der Schreck der Hauseigentümer muss enorm gewesen sein: Ein bislang unbekannter Täter ist offenbar in der Nacht auf Sonntag über ein zuvor von ihm aufgehebeltes Fenster in ein freistehendes Haus im Laubenweg (im Bereich der 10er Hausnummern) eingebrochen. Im Gebäudeinneren wurden von ihm unter anderem mehrere Schubladen von Schränken und Kommoden geöffnet und durchwühlt, berichtet die Polizei. "Nach einer ersten Sichtung und Bestandsaufnahme durch die Eigentümer fehlen weder Schmuckgegenstände noch Bargeld", so die Polizei. Möglicherweise wurde der Täter auch gestört und musste fliehen, er hinterließ den Ermittlungen zufolge jedoch Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Um Hinweise bittet die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jaka)

