Kriminalität in Augsburg

18:00 Uhr

Überfall in Bergheim: Opfer sind auf dem Weg der Besserung

Nach einer brutalen Gewalttat gegen ein älteres Ehepaar werden die Opfer immer noch in einer Klinik behandelt. Die Polizei ermittelt intensiv und geht von einem Tötungsdelikt aus.

Gut eineinhalb Wochen nach dem brutalen Überfall auf ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus in Bergheim sind die Opfer der Gewalttat offenbar auf dem Weg der Besserung. Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, seien der 83 Jahre alte Mann sowie die 71-jährige Frau zwar nach wie vor im Krankenhaus, ihr Zustand habe sich aber deutlich verbessert. Wie berichtet, wurden beide in der Nacht auf den 19. Dezember von bislang unbekannten Tätern schwer verletzt. Die Polizei rief daraufhin eine Sonderkommission ins Leben, die den Namen "Bergheim" trägt. Die Beamtinnen und Beamten der Soko ermittelten auch über die Feiertage hinweg intensiv weiter.

