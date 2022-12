Kriminalität in Augsburg

Überfall in Bergheim und mehr: Das werden die größten Prozesse 2023

In Augsburg stehen 2023 spektakuläre Prozesse an.

Plus Einbrecher prügelten ein Ehepaar fast zu Tode, ein Justiz-Phantom soll Millionen verschoben haben, ein Fußballer trat wohl daneben: Diese Prozesse stehen 2023 in Augsburg an.

Von Jan Kandzora

Einbrüche finden meist dann statt, wenn die Hausbewohner nicht da sind. Die Täter dringen in ein Gebäude ein, stehlen Gegenstände und sind dann wieder weg. Der Einbruch in ein unscheinbares Einfamilienhaus im Augsburger Stadtteil Bergheim im vergangenen Dezember lief anders ab. Vermutlich waren es zwei Männer, die sich über ein Kellerfenster Zutritt verschafften, drinnen trafen sie auf die Hausbewohner, ein älteres Ehepaar. Die Täter klauten nichts, aber sie prügelten die Senioren fast zu Tode. Im Januar sollen sie sich wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Augsburg verantworten, es ist einer von mehreren großen Strafprozessen, die an den Augsburger Gerichten in den kommenden Monaten stattfinden werden.

