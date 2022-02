Kriminalität in Bayern

vor 48 Min.

Von Thailand nach Bayern ausgeliefert: Mutmaßlicher Drogenboss soll vor Gericht

Der mutmaßliche Drogendealer verbrachte seine Zeit offenbar gerne in Thailand - ehe ihn die Polizei dort festnahm. In Bayern soll ihm nun der Prozess gemacht werden.

Plus Der mutmaßliche Kopf einer international agierenden Rauschgift-Bande wurde in Thailand festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. Spuren seiner Machenschaften führen nach Bayern.

Von Jan Kandzora

Seine Profile in den sozialen Netzwerken zeigen Alex K. als Mann, der das Feiern und das Reisen liebt. Es gibt Fotos von ihm auf Teneriffa, in Italien und immer wieder in Thailand, an Stränden, in Bangkok. Seine vorerst wohl letzte Reise führte ihn im Januar allerdings von Thailand zurück nach Deutschland. Er kam in Handschellen.

