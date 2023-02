Kriminalität

vor 34 Min.

Nach Messerattacke in Zug: So bewertet die Augsburger Polizei die Lage

Die Spurensicherung am Bahnhof Brokstedt nach dem tödlichen Messerangriff am 25. Januar.

Plus Bei einer Messerattacke in einem Zug von Kiel nach Hamburg starben zwei Menschen. Die Polizei in Augsburg sagt, wie sie das Risiko für vergleichbare Delikte einschätzt.

Von Jan Kandzora

Es war eine Tat, die bundesweit für Entsetzen sorgte: Im norddeutschen Brokstedt brachte Ende Januar ein Mann zwei Fahrgäste eines Regionalzuges bei einer Messer-Attacke um, weitere Menschen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Es handelt sich bei ihm um Ibrahim A., 33 Jahre alt, ein mehrfach vorbestrafter Mann, der staatenloser Palästinenser sein soll. Das Augsburger Polizeipräsidium sagt auf Anfrage, wie es das Risiko für eine solche Tat in Augsburg einschätzt.

