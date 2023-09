Kriminalität

vor 56 Min.

Prozess in Augsburg gibt Einblick in die Welt der Cybertrading-Abzocke

Plus Ein mutmaßlicher Manager eines kriminellen Callcenters im Kosovo steht in Augsburg vor Gericht. Anleger verloren durch den Betrug Millionen, der Mann selbst machte Kasse.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Als Sadri F. (Name geändert) in den Gerichtssaal geführt wird, stehen eine ganze Reihe von Zuschauern auf. Es sind die Verwandten des Mannes, die ihn mit Luftküssen und Handzeichen grüßen, manche sind von weither angereist. Sadri F., 34 Jahre alt, grüßt zurück. Er dürfte einige seiner Verwandten hier in Augsburg zum ersten Mal seit langer Zeit wiedersehen, sitzt er doch seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft. Der Kosovare ist, wenn die Vorwürfe der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg stimmen, eine wichtige Figur in einem komplexen Betrugsmodell mit sogenannten Cybertrading-Portalen im Internet. Der Prozess in Augsburg liefert seltene Einblicke in das abgeschottete Milieu der Täter.

Das Prinzip hinter dem Betrug funktioniert grundsätzlich folgendermaßen: Mitglieder unterschiedlicher Banden ziehen Homepages hoch, in denen sie verschiedene Finanzwetten und Finanzprodukte anbieten. Wer im Internet nach Möglichkeiten sucht, sein Geld anzulegen, kann unter Umständen dort landen. Den Opfern, die teils viel Geld investieren, wird zunächst mit simulierten Grafiken vorgegaukelt, dass sie durch ihre Einlagen tatsächliche Gewinne erzielt hätten. Wollen sie ihr Geld allerdings zurück, starten die Probleme: Mit immer neuen Ausflüchten werden sie hingehalten, ausgezahlt wird dann in der Regel wenig bis nichts. Wie auch, steht doch hinter den vollmundigen Versprechen keine wirkliche Geschäftstätigkeit, gehandelt wird mit dem eingezahlten Geld nicht. Zwar heißt es am Ende gegenüber den Betrogenen oft, bei einem missglückten Investment sei es leider zu einem Totalverlust gekommen. Tatsächlich aber hätten "die Anleger niemals eine Chance, ihr eingesetztes Kapital zurückzuerhalten oder gar irgendwelche Gewinne zu erzielen", heißt es in der Anklageschrift gegen Sadri F. zu der ausgefeilten kriminellen Masche, an der den Ermittlungen zufolge oft Dutzende Beteiligte mitwirken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen