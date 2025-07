Augsburg gilt als eine der sichersten Großstädte – doch stimmt das auch?

Wer in Augsburg die Schlagzeilen der vergangenen Wochen überfliegt, könnte einen möglicherweise verzerrten Eindruck gewinnen. Ein Mordfall in Haunstetten, Schüsse auf eine Bar, Messerstiche in Pfersee, Oberhausen und Kriegshaber: In der Stadt gab es zuletzt eine ungewöhnliche Häufung massiver Gewaltverbrechen. Eine Kriminalitätshochburg, das zeigen die offiziellen Zahlen der vergangenen Jahre, ist Augsburg aber eigentlich nicht. Unlängst gab das bayerische Innenministerium bekannt, dass die Stadt auf Platz drei der sichersten Städte in Deutschland ist, zumindest in der Liste aller Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern, gleich hinter München und Nürnberg. Ein detaillierter Blick auf die Zahlen zeigt indes, dass Augsburg nicht überall Spitzenplätze belegt. Etwa bei Sexualstraftaten.

