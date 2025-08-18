Icon Menü
Kripo-Ermittler im Augsburger Prozess über „Dubai-Beamten“: „Er war seiner Frau verfallen“

Prozess in Augsburg

Kripo-Ermittler über „Dubai-Beamten“: „Er war seiner Frau verfallen“

Luxusreisen, Designerkleidung, teure Autos: Im Betrugsprozess gegen den Augsburger Beamten aus der Bayerischen Staatskanzlei wird die Rolle seiner Frau beleuchtet. Was wusste die 39-Jährige?
Von Ina Marks
    • |
    • |
    • |
    Daniel B. und seine Frau galten einst als schillerndes Paar in Augsburg, umgaben sich laut Zeugen gerne mit Unternehmern und Anwälten, führten ein Leben der „Reichen“. Offenbar auf Kosten anderer.
    Daniel B. und seine Frau galten einst als schillerndes Paar in Augsburg, umgaben sich laut Zeugen gerne mit Unternehmern und Anwälten, führten ein Leben der „Reichen“. Offenbar auf Kosten anderer. Foto: Marcus Merk

    Kinder, denen das Gebrüder Grimm-Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“ vorgelesen wird, lernen es bereits in frühen Jahren: Man sollte nicht gierig sein - sondern dankbar für das, was man hat. Glaubt man dem angeklagten Daniel B., hatte sich vor allem seine Ehefrau nie zufriedengegeben. Sie forderte ihm zufolge ein Leben in Luxus, wollte offenbar immer mehr. „Er war seiner Frau verfallen“, bestätigt ein Kripobeamter als Zeuge im Betrugsverfahren gegen den einstigen Mitarbeiter der Bayerischen Staatskanzlei. Der Prozess gegen den „Dubai-Beamten“, der Anleger um über eine Million Euro gebracht und davon seiner Gattin und sich ein Luxusleben samt Dubai-Reisen finanziert haben soll, neigt sich dem Ende zu. Am vorletzten Verhandlungstag am Landgericht geht es auch um seine Ehefrau und um die gegen sie eingestellten Ermittlungen.

