Kripo-Ermittler über „Dubai-Beamten“: „Er war seiner Frau verfallen“

Kinder, denen das Gebrüder Grimm-Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“ vorgelesen wird, lernen es bereits in frühen Jahren: Man sollte nicht gierig sein - sondern dankbar für das, was man hat. Glaubt man dem angeklagten Daniel B., hatte sich vor allem seine Ehefrau nie zufriedengegeben. Sie forderte ihm zufolge ein Leben in Luxus, wollte offenbar immer mehr. „Er war seiner Frau verfallen“, bestätigt ein Kripobeamter als Zeuge im Betrugsverfahren gegen den einstigen Mitarbeiter der Bayerischen Staatskanzlei. Der Prozess gegen den „Dubai-Beamten“, der Anleger um über eine Million Euro gebracht und davon seiner Gattin und sich ein Luxusleben samt Dubai-Reisen finanziert haben soll, neigt sich dem Ende zu. Am vorletzten Verhandlungstag am Landgericht geht es auch um seine Ehefrau und um die gegen sie eingestellten Ermittlungen.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Prozess Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Betrugsprozess Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis