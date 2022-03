Kritik am Augsburger Bahnhofstunnel: "Angstzone" für Reisende?

>> Man setze auf den Vorplätzen auf eine gemischte Nutzung und Belebung durch Brunnen, Außengastro und Sitzgelegenheiten, so Baureferent Gerd Merkle (CSU). "Bei der Planung wird darauf geachtet, dass die Plätze übersichtlich gestaltet sind und gut beleuchtet werden", so Merkle. <<



Die Experten können bis zur Eröffnung der Mobilitätsdrehscheibe aka "unterirdische Wendeschleife mit Zustiegsmöglichkeit Richtung Kö" noch etwas am Helmut-Haller-Platz üben ;-)



Die Illustration des Künstlers erscheint mir aber sehr tendenziös - die Innengestaltung steht fest und wird in der Grafik nicht korrekt dargestellt. Graffiti darf halt nicht toleriert werden - es gibt genug Unterbeschäftigte die sich darum kümmern können.





>> Bauer sieht in diesem 120 Meter langen Fußgängertunnel vorrangig nachts ein Problem. <<



Jetzt mal Hand aufs Herz - wer ist dieser Bauer, dem jetzt von der AZ so ein riesiges Forum gegeben wird? Was hat der bisher gemacht? Wie hat er sich damals bei der Planung eingebracht?



Der Tunnel wird auch Nachts praktisch immer Passanten haben - das wird ein erheblich attraktiverer Fußweg als die Pferseer-Unterführung sein und bietet aus Richtung Pfersee auch noch eine merkbare Wegreduzierung um ca. 150 Meter in Richtung Innenstadt. Aus vielen Teilen von Pfersee wird der Fußweg zu den Bahnsteigen um ca. 800 Meter verkürzt - da wird künftig manches gelaufen was vielleicht heute noch mit 3 Stationen der Tram erledigt wird. Höhere Betriebskosten und eher weniger Fahrgäste ist da mal meine Prognose für die swa.



>> ...wo nach dem Abbau der Trennwände Fuß- und Autoverkehr auch nachts Sichtkontakt haben, gebe es im Fußgängertunnel weniger soziale Kontrolle. "Abends fährt die Bahn nur noch im Viertelstundentakt, und zudem fährt sie eine Etage tiefer los und erreicht erst am Ende das Niveau der Fußgängerebene", fürchtet Bauer. <<



Die Frage ist immer, wieviel "soziale Kontrolle" (was immer das genau auch sein soll) aus einer beleuchteten Tram heraus in die Umgebung wirken kann. Ich meine da gibt es praktisch keinen Effekt. Am Oberhauser Bahnhof fährt tagsüber alle paar Minuten ein ÖPNV Fahrzeug und den Fahrgästen ist es auch egal, ob da ein Junkie am Boden liegt, es eine Schlägerei gibt oder jemand irgendwo in die Ecke uriniert. Das Problem ist nicht die bauliche Situation...

