Zugang am Hauptbahnhof geschlossen: Verkehrsinitiative fordert Erhalt des Posttunnels

Wegen bevorstehender Bauarbeiten an Gleis 10 des Augsburger Hauptbahnhofs hatte die Deutsche Bahn (DB) im vergangenen Jahr angekündigt, im Posttunnel am nördlichen Bahnsteigende den Zugang zu Treppen und Aufzug für den neuen Nahverkehrsbahnsteig F zu schließen. Dies ist kürzlich erfolgt – und ruft nun auch grundsätzliche Kritik hervor. Nach Darstellung des ökologischen Verkehrsclubs Deutschland (VCD) wird der Zugang zu Gleis 10/12 mitsamt dem erst neu gebauten Aufzug zurückgebaut. „Gerade in den kommenden Jahren wäre dieser Zugang besonders nützlich, da der Südtunnel wegen des geplanten Neubaus komplett gesperrt wird“, heißt es in einer Mitteilung des Augsburger Kreisverbands. „Statt einer Entlastung entfällt damit ein zusätzlicher Weg, sodass für die Reisenden der Zugang zu den Gleisen deutlich eingeschränkt wird.“

Der Posttunnel am Augsburger Hauptbahnhof soll geschlossen werden

Weiter kritisiert der VCD, dass der Posttunnel durch den geplanten Rückbau für viele Umsteiger zur „Falle“ werde. „Er erreicht nicht mehr alle Bahnsteige, sondern endet ins Leere. Für Reisende in Richtung Bobingen, Allgäu und Landsberg ist der Posttunnel damit praktisch unbrauchbar – und das noch bevor die Südtunnelsperrung beginnt.“ Der Rückbau, so VCD-Kreisvorsitzender Christian Ohlenroth, sei grundsätzlich ein Schritt in die „falsche Richtung“ und verschärfe „Engpässe für alle Reisenden“. Man fordere deshalb, den Posttunnel und den Zugang zu Gleis 10/12 dauerhaft als „wichtige Ergänzung zu Mitteltunnel“ zu erhalten und in die weiteren Planungen einzubeziehen.

Verkehrsinitiative fordert Erhaltung und kritisiert Schließung von Zugang

Nach Darstellung der Bahn soll der Aufzug im betreffenden Bereich ausgebaut werden. Der Posttunnel diente während des Stadtwerke-Tunnelbaus und der Sperrung der inzwischen neu gebauten Mittelunterführung zusammen mit der Südunterführung als Bahnsteigzugang. Mittelfristig möchte die DB den nördlichen Gleiszugang außer Betrieb nehmen. (kmax, skro)