Diskussion: Wie lassen sich Künstliche Intelligenz und Mündigkeit vereinbaren?

Bernhard Stegmann hat die Zeichen der Zeit längst erkannt. Künstliche Intelligenz (KI) ist aus den Bildungsinstitutionen nicht mehr wegzukriegen, sie werde auch vor der altehrwürdigen bayerischen Prüfungs- und Hausaufgabenkultur nicht Halt machen. „Die KI ist ein super Werkzeug, aber man muss sie klug einsetzen“, so der Geschichts- und Englisch-Lehrer. Er muss es wissen. Zwölf Jahre hat Stegmann verschiedene Schulen in Bayern geleitet, zuletzt das Augsburger Holbein-Gymnasium. Seit vergangenem Jahr ist er Leiter der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen. „Vieles im Schulbetrieb müssen wir hinterfragen, weiterentwickeln.“ Im letzten Jahr schleusten er und seine Dozenten 40.000 Lehrerinnen und Lehrer durch die KI-Weiterbildungen der Dillinger Akademie. „Das Interesse ist sehr groß, aber wir stehen erst am Anfang, der KI-Einsatz im Unterricht sollte systematisiert werden.“

