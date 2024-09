Ein Haus, das Augsburger Geschichte erzählt: Zehn Jahre Fugger und Welser Erlebnismuseum

Sie zählten zu den reichsten Familien der Welt. Sie erschlossen sich Handelswege auf fremden Kontinente. Zwei Kaufmannsfamilien aus Schwaben dominierten die Weltwirtschaft und prägten auf vielen Feldern die Epoche der Renaissance. Ein eigenes Museum in Augsburg widmet sich seit 2014 dieser Geschichte der Familien Fugger und Welser, die im 16. und 17. Jahrhundert ihrer Macht entfalteten. Jetzt feiert das Fugger und Welser Erlebnismuseum ein kleines Jubiläum: „10 Jahre sind wie im Flug vergangen“, sagt Katharina Dehner, die stellvertretende Museumsleiterin. „Auf der anderen Seite ist so viel in dieser Zeit passiert.“ Und diese 10 Jahre feiert das Museum jetzt mit einem Fest am Samstag, 21. September, ab 19 Uhr in den Räumen des Hauses. Auf dem Programm stehen Konzerte, Kurzführungen, Vorträge und Renaissance-Tänze.

Fugger und Welser Erlebnismuseum: Geschichte der Fuggerstadt prominent erzählt

Götz Beck ist der Tourismusdirektor der Regio Augsburg Tourismus GmbH, die das Museum gegründet hat und seither führt. Er erinnert sich an die Anfänge, an die ursprüngliche Idee: „Augsburg ist eine Fuggerstadt, aber bis dahin wurde diese Geschichte nie in einem eigenen Museum erzählt: Welche Strategie, welches Konzept steht hinter dem Aufstieg der Fugger und Welser?“ Und dafür fand die Regio Tourismus historische Räume: „Zusammen mit der Katholischen Studienstiftung ist es uns gelungen, dafür ein altes Renaissancegebäude im Äußeren Pfaffengässchen zu retten.“

Die Ausstellung hat das Museumsteam immer wieder erneuert und erweitert und jedes Jahr bietet es neue Themenführungen und Workshops an. „Wir wollten nicht nur die Augsburger Sicht auf die Fugger und Welser erzählen, sondern auch die Frage aufwerfen: Wie sehen die außereuropäischen Perspektiven auf diese bedeutenden Kaufmannsfamilien aus?“ In der Ausstellung wurden mit der Zeit auch die gewaltvollen Seiten der Geschichte der Ausstellung sichtbar. Die Welser und Fugger waren beteiligt am Dreieckshandel, Schiffe mit versklavten Menschen aus Afrika fuhren in ihrem Auftrag über die Weltmeere. Auch dieses Kapitel des Kolonialismus beleuchtet das Museum, unter einigen anderen Aspekten. „Wir versuchen einen Bogen zu spannen von Augsburg und seinen Kaufleuten bis hin zu den Ereignissen, die teils sogar weltweit von Bedeutung sind, zum Beispiel der Beginn der Reformation“, sagt Dehner.

Katharina Dehner blickt nicht nur zurück, sondern auch in die Zukunft des Museums: „Wir wollen im Indien-Raum des Museums noch stärker neue Forschungsansätze einbringen. Wir blicken zum Beispiel auf die ‚Merfahrt‘ von Balthasar Springer.“ Springer hat einen Bericht hinterlassen über die Indienfahrt von 1505, an der er teilgenommen hatte. Es war eine Reise nach Indien, die beide Firmen Welser und Fugger mit finanzierten. „Es stellt sich die Frage: Wie authentisch sind diese Berichte?“ Wie stark ist der europäische Blick in seinem Buch? Wie sieht die kritische Gegenperspektive aus?

Was lässt sich aus der Geschichte lernen?

Außerdem will das Museum die „Erfolgsfaktoren“ der Fugger und Welser betrachten und hinterfragen: Was lässt sich aus der Geschichte lernen? „Wie planen eine partizipative Station für Besucher“, sagt Dehner. „Hier sollen alle eigene Ideen einbringen können: Was macht die Gegenwart der Wirtschaft aus? Und wie sieht ihre Zukunft aus?“

Info: Das Fugger und Welser Erlebnismuseum feiert sein 10-jähriges Bestehen. Das Fest am Samstag, 21. September, beginnt um 19 Uhr im Museum (Äußeres Pfaffengäßchen 23, Augsburg). Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist unter www.fugger-und-welser-museum.de möglich. Dort findet sich auch das Programm des Abends.