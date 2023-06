140 Jahre Richard-Wagner-Verband Augsburg: Als Wagner in Augsburg verurteilt wurde

Ein Festkonzert im Kleinen Goldenen Saal feierte 140 Jahre Richard-Wagner-Verband Augsburg mit hohem Besuch und Erinnerungen aus der Wagnerstadt am Lech.

Es gab eine Zeit in der Mozartstadt Augsburg, da wurden am Theater mehr Opern Richard Wagners als Opern von Wolfgang Amadeus gespielt, nämlich in den ersten eineinhalb Jahrzehnten nach der Gründung des Deutschen Reichs 1871. In diese nationalbewusste Epoche fiel auch die Installation einer lokalen Vertretung des deutschen Allgemeinen Richard-Wagner-Verbands. Ab 1883 ist ihre Existenz belegt; mithin kann heuer der RW-Verband Augsburg e. V. zusammen mit dem 140. Todestag des Komponisten sein 140-jähriges Jubiläum feiern.

Wie Richard Wagner in Augsburg zum Fall für die Justiz wurde

Und er feierte am Samstag im Kleinen Goldenen Saal, wohin auch Vertreter der 43 anderen deutschen Lokal-Verbände anreisten, ja sogar eine nationale Spitze wie die von Island. 124 nationale Verbände arbeiten weltweit, bis hin nach Chile, Kuba, Kenya, Singapur, Neuseeland, durchaus erstaunlich. Sie alle haben sich der Pflege des Werks Richard Wagners verpflichtet, dem Erhalt der Festspiele Bayreuths und der Unterstützung junger Künstler. Wobei speziell in Augsburg noch regelmäßig Vorträge in Sachen RW hinzukommen.

Versammelt, um 140 Jahre Richard-Wagner-Verband Augsburg zu feiern (v.l.n.r.): der Cellist Jakob Janeschitz-Kriegl, der Tenor Zurab Zurabishvili, die Mezzosopranistin Margarita Gritskova, die Verbandsvorsitzende Hilde Lutz und der Pianist Alessandro Misciasci. Foto: Rüdiger Heinze

Eine kurze, lokalpatriotisch gefärbte Rede hielt jetzt zum Festkonzert auch der Präsident des deutschen RW-Verbands, Rainer Fineske, dabei knapp die Verbindungen Wagners und seiner Frau Cosima zu Augsburg streifend: Von ihr ist unter anderem überliefert, dass sie angesichts der Fuggerei eine vergleichbare Sozialhilfe für alternde Künstler anregte, von ihm ist eine juristische Auseinandersetzung mit dem Bahnhofsvorsteher belegt: Der 1864 durchreisende Richard Wagner beschimpfte ihn einst wegen einer Gepäckkosten-Nachforderung als "dummen Menschen" – was dieser nicht auf sich sitzen ließ. Die Causa landete vor dem königlichen Bezirksgericht Augsburg und brachte dem Tonschöpfer, der so manches im Lichte der deutschen Strafbarkeit komponierte, eine Geldbuße von 25 Gulden ein. Interessant, interessant: der deutsche Bildhauer Zumbusch, bedeutender Vertreter des Historismus, spielte dabei als – gegen Wagner aussagender – Zeuge eine wesentliche Rolle. Zu den 25 Gulden kamen für den gern klammen Wagner noch 14 Kreuzer Gepäckbeförderungs-Nachgebühr sowie die Gerichtskosten.

Festlaune: 140 Jahre Richard-Wagner-Verband Augsburg

Tempi passati. Jetzt gilt in Sachen Wagner: Festlaune. Verbreitet im Kleinen Goldenen Saal von vier Musikern und der Augsburger Verbandsvorsitzenden Hilde Lutz, tätig in diesem Amt schon seit 2006, als sie die Funktion von den Vorgängerinnen Brigitte Gesler und Martha Schad übernahm, damit durchaus eine uralte deutsche Tradition fortsetzend: Frauen für Richard Wagner! Dass Hilde Lutz von ihm nicht fasziniert wäre, lässt sich nicht behaupten: Mittlerweile 60-mal hat sie Wagners "Ring des Nibelungen" in über 20 verschiedenen Produktionen gehört und gesehen – unter anderem auch in Seattle, New York, San Francisco und Arizona. Wandel und Wechsel liebt, wer lebt – das gilt auch für die gelernte Tankstellentechnikerin Hilde Lutz, die überdies zu einem Draht ins Bayreuther Festspielhaus über die Bayreuther Tankstelle "Wotanschwinge" fand.

Dreiteilig zeigte sich das Festkonzert-Programm, das Lutz für den ersten Teil mit Gustav Mahlers "Lied von der Erde" als "heftig" ankündigte – verbunden mit der Bitte, Hörgeräte auszuschalten. Es wurde dann auch passagenweise heftig; die Mezzosopranistin Margarita Gritskova und der in Augsburg seit 2003 bekannte Tenor Zurab Zurabishvili meinten es gut, boten viel Stimme, viel Volumen fürs Geld – und sangen aus. Was gar nicht nötig gewesen wäre im Rahmen der Akustik des Kleinen Goldenen Saals. Ja, eine Dame neben dem Chronisten dieser Zeilen zerpflückte alsbald ein Papiertaschentuch, um mit zwei kleinen, zu Kugeln gerollten Fetzen das Trommelfell zu schützen ... Dabei bewiesen Gritskova und Zurabishvili temporär durchaus, dass ihre Stimmen im Piano tragen – die ihre auch in der schönen kehligen Tiefe, die seine auch in der schönen metallischen Höhe.

Alessandro Misciasci konzertiert mit Jakob Janeschitz-Kriegl

Der zweite Teil bot dann Richard Wagner rein instrumental. Alessandro Misciasci spielte am Bösendorfer versiert Auszüge aus musiktheatralischen Werken ("Lohengrin"-Vorspiel, Wolframs Lied an den Abendstern aus "Tannhäuser" zusammen mit dem Augsburger Cellisten Jakob Janeschitz-Kriegl, "Isoldes Liebestod", eine "Meistersinger"-Paraphrase von Hugo Wolf) sowie ein Jugendwerk, die Klaviersonate WWV 21 von 1831, noch ganz in einem verspielten klassisch-frühromantischen Stil. Der große Musikdramatiker war damals noch nicht zu erahnen ...

Dann der dritte Teil, die Zugaben, darunter ein zeitgleich konkurrierender Komponist, den der Egomane Wagner eher ignorierte als anpries: Verdi. Von ihm erklang das Duett Amneris-Radames aus "Aida". So viel Pikanterie darf, ja muss sein.