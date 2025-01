Lodernde Herzen und flambierte Schnitzel: so lief die Premiere des Stücks „Café d‘amour“

Ist so ein Restaurantbesuch eine kluge Wahl – für ein allererstes Rendezvous? Essen killt Romantik, wusste schon Loriot: Eine unaufgeschlürfte Suppennudel bleibt an der Lippe des anderen kleben. Die Blumen der Tischdeko lösen allergischen Nies-Attacken beim Date aus. Oder: Das Gegenüber spielt den Spontanromantiker, der schon beim Blinddate, vor allen Gästen, den Heiratsantrag stellt. Um solchen Katastrophen und viel schlimmere dreht sich ein neues Stück des Staatstheaters Augsburg. „10 Uhr, Café d‘amour“ heißt es und lässt sich mit seinen Knalleffekten in keine Kategorie einsortieren. Kammerspiel, Musical, Sketch-Comedy – die Premiere im Augsburger Moritzsaal war ein krachender Erfolg mit krachigen und wortwitzigen Pointen. Und Trost spendender Peinlichkeit.

