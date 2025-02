23. Ein Abend im Zeichen von Schostakowitsch

Die nächste Soiree im Rokokosaal der Regierung von Schwaben wird musikalisch vom Seraphin Trio gestaltet. Wilhelm F. Walz (Violine), Julien Chappot (Violoncello) sowie Mimi Park (Klavier) widmen ihr Konzert am Sonntag, 23. Februar, um 17 Uhr dem Komponisten Dimitri Schostakowitsch (1906 bis 1975), dessen Todestag sich zum 50. Mal jährt. Auf dem Programm stehen zwei Werke, die 1923 und 1944 entstanden sind: das 1. Klaviertrio c-Moll wurde 1925 im Moskauer Konservatorium uraufgeführt. Das Seraphin Trio hatte viele Jahre später die Möglichkeit, dieses Werk in West-Europa bekannt zu machen und nach der deutschen Erstaufführung auch die erste Einspielung in Deutschland zu veröffentlichen. Auch das Trio Nr. 2 von Schostakowitsch hat das Seraphin Trio bereits als CD eingespielt. Der Schauspieler Klaus Müller führt in die Musik ein. Die Soiree findet ohne Pause statt und dauert ungefähr eine Stunde. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Karten gibt es telefonisch unter (0821) 650 79 883.

Die weiteren Termine für die Soireen im Rokokosaal der Regierung von Schwaben in Augsburg stehen ebenfalls fest. Wilhelm F. Walz hat dafür Preisträger der Lions European Music Competition eingeladen. Am 9. März kommt der italienische Klarinettist Luca Tonolli nach Augsburg. Am 13. April wird der portugiesische Posaunist Amadeu Felix auftreten. Und Viana-Zarah Baudis, die auch schon bei den Fronhof-Konzerten zu hören war, gibt ein Solo-Rezital am Sonntag, 25. Mai.

Die Fronhof Konzerte finden dann am 18., 19. und 20. Juli statt. Gefeiert wird in diesem Jahr zum 25. Mal mit der Suk-Symphony aus Prag, was wiederum heißt, dass die musikalische Partnerschaft der beiden Mozartstädte Augsburg und Prag ein Jubiläum begehen kann. (AZ)