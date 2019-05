11:10 Uhr

30 Minuten Musik beginnen mit drei Oboen

Blick auf die Ullrichskirchen in Augsburg. Sie sind auch in diesem Jahr wieder der Schauplatz der Reihe: 30 Minuten Musik in den Ullrichskirchen.

Die Konzertreihe in den Ulrichskirchen startet ins Jahr 2019 - immer montags und immer 30 Minuten lang.

Von Manfred Engelhardt

Die Musikreihe ist mittlerweile Kult geworden: „30 Minuten Musik in den Ulrichskirchen“. Bis Ende Oktober gibt es wieder montäglich das Podium für den Nachwuchs, wechselnd zwischen evangelischer Kirche und Basilika. Kantor Wolfgang Kärner, der mit dem katholischen Kollegen Peter Bader die Reihe auf die Beine stellt, präsentierte zum Auftakt in ev. St. Ulrich drei Oboisten.

Auf die Frage, ob denn die jungen Musiker noch an den „30 Minuten“ interessiert sind, gibt er eine Antwort, die für sich spricht: „Wir haben schon überlegt, auch Dienstag und Mittwoch zu bespielen…“ Es bleibt natürlich bei Montag. Im Schnitt kommen gut 100 Musikfans pro Abend, was sich schon mal verdoppeln kann. Ev. St. Ulrich mit seiner hervorragenden intimen Akustik ist eher spezialisiert auf Kammermusik, doch auch die historische Orgel kommt dort gut an. Die große Königin der Instrumente in der Basilika ist vor allem das Eldorado für die Organisten.

Von der Klassik in romantische Bereiche

Dass die Programme oft alle Epochen berühren, demonstrierte nun das Trio Evanse. Die Oboisten Evelyn Renner, Anselm Wohlfahrth und Elisabeth Traunbauer, die auch das tiefere Englischhorn im Gepäck haben, konnten eine erstaunliche Anzahl von Originalwerken aufbieten. „The Troubadors“ von Quinto Maganini (1897–1974) spielt harmonisch-gestisch raffiniert mit Mittelalter-Anmutung. Gustave Vogts Adagio religioso gleitet geschmeidig von der Klassik in romantische Bereiche. Sein französischer Landsmann Louis-Antoine Dornel, im selben Jahr wie Bach geboten, steht für klaren Barockstil. Drei berühmte Bachchoräle, „Wachet auf / Herr Jesu Christ / Jesu bleibt meine Freude“, wurden für ihre Instrumente und deren eigenes Timbre überzeugend bearbeitet, ebenso Mendelssohns Hymnus „Hebe deine Augen auf“ aus dem „Elias“.

Und eine feine Überraschung war die Version eines Streicher-Divertimentos von Jubilar Leopold Mozart. „Atempause“ überschrieb das Trio sein für diese Instrumente äußerst anstrengendes Programm. Diese hatte es sich mit den klangschönen und gestisch akzentuierten Interpretationen zwischen den Stücken redlich verdient.

