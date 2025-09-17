Perlen des Südens: „30 Minuten“ mit Cello und Klavier in ev. St. Ulrich

Klangwelten aus Frankreich und Spanien bescherten einem begeisterten und zahlreichen Publikum in ev. St. Ulrich einen stimmungsvollen spätsommerlichen Abend. In „30 Minuten“ bot die Cellistin Teresa Alvarez Garcia, Master-Absolventin von Julius Berger, mit ihrer Klavierpartnerin Yu Wen Huang Musikperlen des Südens, feingeschliffene kleine Juwelen, die da aufleuchteten.

Teresa Alvarez Garcia und Yu Wen Huang zaubern bei den „30 Minuten“

Französische Komponisten waren immer wieder inspiriert von den Klängen des südlichen iberischen Nachbarn, Ravel, Bizet. Aber auch einer überaus erfolgreichen Frau wurde gebührend Platz eingeräumt, Cécile Chaminade (1857 – 1944) war ein weltweit gastierender Klavierstar mit einem großen Gesamtwerk. Hier brachten die beiden Musikerinnen Chaminades Miniaturen „Sérenade espagnole“ und „Nuit étoilée“ wunderbar zum Klingen. Maurice Ravels Bezug zu Spanien ist legendär (Bolero). Seine „Habanera“ bestach durch die kunstvoll-lapidare Brillanz seines Zugriffs.

Interessant ist die Tatsache, dass der große Dichter Federico Garcia Lorca auch komponierte und arrangierte. Aus seinen spanisches Volksliedern erklang „Zorongo Gitano“. Hier scheinen Kastagnetten zu klappern und die Cellistin sang auch allerliebst den Text. Der Cellist Gaspar Casadó, Schüler von Casals, schuf den originellen Schmeichelruf „Requiebros“, ein kontrastreiches tolles Unikum. Und was vor allem die Cellistin bei ihren Ausflügen in den klassischen Bereich demonstrierte, war hinreißend: das subtil virtuose Geflecht im 1. Satz von Haydns D-Dur-Konzert, und das Prélude aus Bachs 4. Cello-Solosuite. Bravorufe und als Zugabe Bizets „Carmen“-Habanera.