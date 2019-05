vor 40 Min.

Abenteurer erobern die Stadt

Lange Kunstnacht am 6. Juli

Von Stefanie Dürr

Er bezeichnete sich selbst als „Abenteurer“ oder „letzter Ritter“ und begleitete als Herrscher den Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit: Kaiser Maximilian I. Anlässlich seines 500. Todestages widmet ihm die Stadt Augsburg die diesjährige „Lange Kunstnacht“ am Samstag, 6. Juli. Egal ob Tanz, Literatur, Theaterinszenierungen oder große Konzerte: Unter dem Motto „Lange Nacht der Abenteuer“ finden an diesem Abend über 200 Veranstaltungen an 50 Spielorten in der Innenstadt statt.

„Wir haben das Motto ‘Abenteuer’ gewählt, weil Kaiser Maximilian selbst zwei Romane verfasste, in denen er sich die Geschichte eines Helden auf den Leib geschrieben hat“, sagt Elke Seidel, Leiterin des Augsburger Kulturamts. Damit habe er den Titel eines Abenteurers mit Leben füllen wollen. Doch bei der Langen Kunstnacht geht es nicht nur um Kaiser Maximilian. „Wir nehmen die Besucher mit auf eine Zeitreise, die im Historischen beginnt, sich aber auch auf das neuzeitlich Zeitgenössische ausdehnt“, sagt Seidel. So werden große Entdeckungsreisen, der Blick in andere Kulturen, Ausbrüche aus dem Alltäglichen oder auch Liebesabenteuer beleuchtet und auf unterschiedliche Art und Weise inszeniert.

Thematischer Kern des Abends ist die Sonderausstellung zu Kaiser Maximilian im Maximilianmuseum, die bereits am 15. Juni eröffnet wird. Sie informiert über die besondere Verbindung des Kaisers zu Augsburg und seinem Finanzier Jakob Fugger. Daneben finden große Konzerte statt, zum Beispiel von den Augsburger Philharmonikern im Goldenen Saal des Rathauses. Im Serenadenhof der Fuggerhäuser illustriert die Gruppe „Augsburger Patrizier – Tanz und Geschichte“ die Krönung des Kaisers in Trient.

Der Abend widmet sich auch einem größeren Spektrum der Augsburger Popszene: Es spielen das Harrycane Orchestra und Troy of Persia. Eva Gold vertont in der abgedunkelten Kresslesmühle live ein Hörspiel. Star-Trek-Fans kommen in der Soho Stage auf ihre Kosten: Das AJE Kollektiv präsentiert dort eine auditive Performance zur Kultserie. Offiziell klingt der Abend mit der italienischen Artistengruppe „eVenti Verticali“ auf dem Rathausplatz aus. Sie veranstalten dort eine Verfolgungsjagd in luftiger Höhe.

Kulturnacht Das Eröffnungskonzert der Augsburger Philharmoniker findet um 18 Uhr im Goldenen Saal des Rathauses statt. Alle anderen Programmpunkte starten ab 19 Uhr. Ende ist um Mitternacht. Karten sind im Vorverkauf für 14 beziehungsweise 12 Euro erhältlich.

Themen Folgen