vor 40 Min.

Abschiedsstimmungbeim Ballett Feuilleton regional

Einige Tänzer des Ballett Augsburg verlassen das Theater

Von Richard Mayr

Wenn vor dem Beginn einer Theateraufführung gesprochen wird, verheißt das meistens Veränderung im Programm. So war es auch, als Ballettdirektor Ricardo Fernando vor der letzten Vorstellung des Balletts „Dimension of Dance“ am Freitagabend im Martinipark zum Mikrofon griff. Am Morgen habe sich ein Tänzer beim Training verletzt. Weil dessen Ersatztänzer auch verletzt sei, könne das erste Stück „Reminiscence“ nicht gezeigt werden. Das Publikum bekam also statt der drei Teile nur zwei zu sehen.

Dafür gab es als Zugabe dieses Abends bewegende Abschiedsszenen. Denn: Es war die letzte reguläre Ballettaufführung in dieser Spielzeit, bevor es auf die Freilichtbühne geht. Ballettchef Fernando nutzte die Gelegenheit, sich von den Tänzern zu verabschieden, die das Haus verlassen – unter anderem Yun-Kyeong Lee, Alexander Karlsson und Sophia Romano.

Herzergreifend wurde es, als der Ballettchef den Tänzer Riccardo De Nigris verabschiedete. Denn er wechselt nicht an ein anderes Haus, sondern beendet seine Karriere auf der Bühne, um fortan nur noch als Choreograf zu arbeiten. Mit Tränen in den Augen verbeugte sich De Nigris in sein neues Leben, begleitet vom starken Applaus des Publikums.

Themen Folgen