Achtung: Starkstrom!

Double U.C. in der Kiste

Sie kommen vom ersten Ton an zur Sache. Die heißt Rock unter Starkstrom. Double U.C. mischt seit 25. Jahren Kneipen, Klubs und Konzertsäle auf. Die aus dem hessisch-unterfränkischen Umkreis stammenden Freunde, inzwischen verteilt auf diverse deutsche Orte, können nicht voneinander lassen. Das ist gut so. Nicht nur ihre Coverversionen von Klassikern wie Manfred Mann („Davy’s On The Road Again“), Joe Cocker („Unchain My Heart“, „With A Little Help“), oder Peter Gabriel („Sledge Hammer“) erleben authentisch adaptierte Power, besonders sind es die zahlreichen eigenen Stücke, die, viele deutsch, mit eigenem Stil in das Gewand von Rock ’n’ Roll, Ballade, Jazz und Blues schlüpfen.

Phänomenale Mitte ist der Sänger Wolfgang Schott, dessen hinreißend variierende Vokal-Explosionen und scheinbar grenzenlose Stimmgewalt an Roger Daltrey (The Who) oder Deep Purples Ian Gillan denken lassen. Die perfekt pulsierende Gruppe mit Volker Büchs’ geschmeidiger Gitarre, Klangzauberer Fred Brunner (Synth., Hammond, Piano), Jürgen Hauks gefühlvoll präsentem Bass und Reiner Blums klar federnden Drums bettet ihn darin wunderbar ein. Hochspannung. (me)

