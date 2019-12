16.12.2019

„Ängste sind für mich ein großes Thema“

Florian Paul & Die Kapelle der letzten Hoffnung erzählen mit ihren Liedern Geschichten von essenziellen Dingen.

Von Stefanie Gronostay

Auf meinen Lippen frieren die Worte ein. Auf meinen Schultern schmilzt die Zeit. Wird immer schwerer nicht frustriert zu sein. Ist niemand da, der mich nach Hause bringt, der mich zum Schlafen zwingt, der mich bewacht.

Die Musik von „Florian Paul & Die Kapelle der letzten Hoffnung“ ist vieles: Mal laut, mal leise, mal einfühlsam und melancholisch und dann wieder wütend. Aber wenn sie eines nicht ist, dann gewöhnlich. „Unsere Musik bewegt sich zwischen verschiedenen Genres“, beschreibt Sänger und Gitarrist Florian Paul den Stil der Band. Zwischen Pop, Chanson, Rock und Jazz: Die Gruppe überrascht mit ihrem ersten Album „Dazwischen“, das sie am Donnerstag in der Soho Stage in Augsburg präsentiert. Sie erzählt darin Geschichten von Träumen, der Liebe und der Sehnsucht.

Seine Songs beschreibt er als sehr persönlich

„Blaue Katze“ heißt eine Single aus dem Album. Schon nach den ersten Tönen, die an Chansons von Jacques Brel erinnern, findet man sich in Paris am Ufer der Seine wieder, schlendert mit einem Glas Kir Royal durch die nächtliche Stadt – begleitet von der starken Stimme Pauls, die durch die Gassen schallt. 24 Jahre alt ist der Sänger, der neben seinen eigenen Liedern auch Filmmusik schreibt. Als „sehr persönlich“ beschreibt er seine Songs. „Ich könnte bei allen Liedern sagen, um wen es geht und wo die Orte sind, die beschrieben werden“, sagt er. Paul erzählt von Dingen, die außer ihm niemand verstehen könne. Aber das sei auch nicht wichtig. „Denn das Gefühl überträgt sich trotzdem und es ist schön zu sehen, wie die Hörer in den Zeilen ihre Geschichten entdecken.“

Ein Ereignis oder ein starkes Gefühl seien Auslöser für seine Lieder. Doch von der hastig notierten Beobachtung im Notizbuch bis hin zum fertigen Song vergehe gut und gerne ein Jahr. „Ich muss mich auf jeden Fall oft zurückziehen und herumschildkröteln, wie Gerhard Polt es genannt hat“, sagt Paul. „Texte müssen bei mir lange ruhen.“ Sie brauchen Zeit – und offensichtlich auch viel Gefühl. Denn die Lieder von Florian Paul & Der Kapelle der letzten Hoffnung sind voll davon.

Ängste sind ein großes Thema

In den Songs schwingen auch „wachsende Zukunftsängste“ mit, die die Musiker als Gefühl ihrer Generation beschreiben. „Es geht um grundlegende Ängste, die Teil eines melancholischen Lebensgefühls sind“, sagt Paul. Er nennt die Angst vor der Einsamkeit. „Ängste sind für mich ein großes Thema, mit dem ich mich viel auseinandersetze.“ Im Song „Dazwischen“ gehe es um die täglichen Zweifeln. „Und die Sehnsucht nach einem Begleiter, der einen davon befreit“, sagt Paul.

In Verbindung mit „der letzten Hoffnung“ ist der Bandname entstanden. „Ich fand ihn im Bezug auf die Zeit, in der wir leben, sehr passend“, sagt Paul. Er stehe für die Gruppe, aber auch für einen fiktiven Ort der Begegnung. „Alle Menschen, denen unsere Musik etwas geben kann, laden wir ein, unseren Blick auf die Welt zu entdecken.“

Am Donnerstag, 19. Dezember, spielt Florian Paul & Die Kapelle der letzten Hoffnung um 20 Uhr in der Soho Stage Augsburg. Tickets im Vorverkauf Beim Weißen Lamm für 13,50 Euro. An der Abendkasse für 16 Euro.

