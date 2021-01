12:01 Uhr

Am Rand des Rampenlichts: Die Kunst der Klavierbegleitung

Plus Für einen Sänger oder Instrumentalisten Partner am Klavier zu sein, erfordert besondere Fähigkeiten. Ein Lob auf eine besondere Spezies von Musikern.

Von Stephanie Knauer

In seinem berühmten Buch „Bin ich zu laut?“ widmet Gerald Moore (1899 – 1987) ein ganzes Kapitel einer flammenden Verteidigung seiner Zunft. Als geschätzter Klavierbegleiter der meisten – vor allem sängerischen – Größen der Klassikwelt seiner Zeit beklagt er sich bitter über die Geringschätzung seines Berufs, aber auch über den vorauseilenden Gehorsam mancher Kollegen. So schlug der australische Sänger Peter Dawson allen Ernstes vor, „der Begleiter solle samt seinem Klavier den Augen der Zuhörer verborgen bleiben, damit diese ihre Blicke einzig auf den Sänger richten können…“

Inzwischen hat sich der Part am Klavier emanzipiert und es hat sich herumgesprochen, dass er fast immer die meisten Noten zu spielen hat. Eine Hierarchie bleibt doch: „Musikalisch gesehen ist es eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Aber man muss auch akzeptieren, dass Sänger weit mehr im Rampenlicht stehen als ihre Partner. Hat man damit Probleme, hat man den falschen Beruf“, schreibt Helmut Deutsch, international renommierter Liedbegleiter und Autor des Buches „Gesang auf Händen tragen“.

Beziehung zwischen Solist und Begleiter: Ein bisschen ist es wie mit Mutter und Tochter

Ähnlich formulierte es vor fast 300 Jahren der Musikschriftsteller Johann Mattheson, nicht ganz unvoreingenommen zwar – er war auch Tenor –, aber dennoch treffend in seinem Kompendium „Der vollkommene Capellmeister“: „Der erste Unterschied … zwischen einer Vocal- und Instrumental-Melodie, bestehet demnach darin, daß jene, so zu reden, die Mutter, diese aber ihre Tochter ist…. Denn wie eine Mutter nothwendig älter seyn muß als ihre natürliche Tochter; so ist auch die Vocal-Melodie sonder Zweifel eher in dieser Unter-Welt gewesen, als die Instrumental-Music. Jene hat dannenhero nicht nur den Rang und Vorzug, sondern befielet auch der Tochter… alles fein singbar und fließend zu machen…“

Andererseits gilt: „Ein guter Sänger schätzt keinen Pianisten an seiner Seite, der sich ständig nur anpassen oder unterordnen will, sich also quasi duckmäuserisch verhält. Aber es ist selbstverständlich auch von der Persönlichkeit und der Erfahrung beider Musiker abhängig, wie sehr man sich als Pianist einbringen kann und will“, so Helmut Deutsch.

Ein guter Klavierbegleiter ist gleichberechtigt

Auch Ted Ganger, Songwriter und ehemals Vocal Coach am Staatstheater Augsburg, sieht das so: „Ein guter Klavierbegleiter ist kein Begleiter im wörtlichen Sinne, sondern ein gleichberechtigter Partner am Klavier. Er folgt und führt gleichzeitig, macht aus Gesangspartie und Klavierpartie ein Ganzes, ergänzt auf natürliche, ungezwungene Weise einen Sänger bzw. eine Sängerin um die eigene Persönlichkeit und Sichtweise – macht, zusammen mit dem singenden Partner, aus zwei Musikern ein Duo.“

Früher Theoretiker des musikalischen Begleitens: Johann Mattheson. Bild: Archiv

Auch für den Augsburger Gesangspädagogen Tobias Meisberger ist ein guter Begleiter jemand, der „die eigene Musikalität, den eigenen Gestaltungswillen nicht verleugnet. Der Klavierpart sollte für sich alleine einen interpretatorischen Wert haben. Dazu muss der Pianist natürlich gut zuhören, mitatmen, Tempo geben und nehmen, den Part des Partners bestens kennen und mitvollziehen.“ Die Geigerin Senta Kraemer, Dozentin am Leopold Mozart Zentrum Augsburg, sagt: „Ein guter Klavierbegleiter ist für mich ein gleichberechtigter Partner, auf den ich mich zu 100 Prozent verlassen kann. Bei dem ich mich völlig in die Musik vertiefen kann und der meinen spontanen Impulsen im Konzert folgt.“

Dem stimmt die Augsburger Querflötistin Sabine Kühnl-Ciliberto zu: „Für mich ist er kein Begleiter, sondern ein Klavierpartner. Ein guter Klavierpartner gibt dem Solisten das Gefühl eines absoluten musikalischen Gleichklangs. Beide, Solist und Klavierpartner, haben ähnliche, im Idealfall die gleichen musikalischen Empfindungen. Als Solist spürt man ein Gefühl der Sicherheit, ein musikalisches Polster, das einen trägt, während man sich der Musik voll hingeben kann.“

Klavierbegleitung ist ein ständiges Nehmen und Geben

Einerseits soll also der Klavierbegleiter seinen Part durchaus selbstbewusst interpretieren, andererseits aber den Kollegen, der als Solist dem Publikum zugewandt ist und in der Regel das kleinere Instrument spielt unmerklich lenken und stützen – als unmerklicher Strippenzieher sozusagen oder als wohlgesonnene graue Eminenz: Die Klavierbegleitung, so Helmut Deutsch, „ist ein ständiges Geben und Nehmen, einerseits wirkliches Begleiten, indem man gegebenenfalls loslässt und dem Sänger folgt, aber dann eben auch wieder eine Art von Führen oder Dirigieren, im Idealfall auf eine Weise, die dem Sänger gar nicht richtig bewusst wird. Das hängt ganz stark von den Gegebenheiten des jeweiligen Liedes ab, und kann sich auch innerhalb eines Liedes oft abwechseln.“

Ein Geben und Nehmen im Duo mit Solist und Klavier sieht auch die Augsburger Balletttänzerin und -pädagogin Natalie Böck: „Beide Musiker – Tanz und Klavier oder Gesang und Klavier – müssen gemeinsam schwingen und mit der gleichen Leidenschaft für das Stück sich hingeben. Dann entsteht eine magische Schwingung zwischen allen Beteiligten, ein Dialog, ein Geben und Nehmen, und das macht die Kunst aus.“

Die Begleitung am Klavier hat eine lange Tradition

Die Ursprünge der Klavierbegleitung liegen im Barock, nämlich dem Generalbass ab etwa 1600. Am Anfang stand das – gesungene – Wort, das es zu „accompagnieren“ galt. Bestimmend war die Basslinie, die sich wie ein Schatten an die Melodie schmiegte und mit den als Ziffern angegebenen Harmonien (nicht unähnlich dem Leadsheet des Jazz!) vom geübten Musiker an Laute, Harfe, Gitarre oder Cembalo ad hoc aufzufüllen war. In den nachfolgenden Jahrhunderten wurde diese Stimme mehr und mehr auskomponiert und ihre Rolle gewichtiger. Auch das Zusammenwirken beider Partner gewinnt an Bedeutung.

Um noch einmal Helmut Deutsch zu Wort kommen zu lassen: „Man wird als Liedbegleiter nur dann sein Bestes geben können, wenn man sich musikalisch und menschlich mit dem Sänger gut versteht. Gute, harmonische Probenarbeit ist wichtig und muss gelernt werden. Prinzipiell sollte man Sängern aber alles sagen können: über Intonation, Rhythmus, Aussprache, Tongebung und Stil. Es ist jedoch zu bedenken, dass Sänger im Allgemeinen die mimosenhaftesten unter allen mimosenhaften Musikern sind. Man lernt das nicht in Schulen, sondern nur aus Erfahrung.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen