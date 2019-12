10.12.2019

"Arien, Jazz und Zimtsterne": Weihnachtslieder mit lässigem Groove

Das Bastian Walcher Quartett und Sängerin Catrin Lange verjazzen Weihnachtslieder und Barockarien. Neue CD "Arien, Jazz und Zimtsterne".

Die Idee ist nicht neu, aber immer wieder gern gehört: klassische Musik im Gewand von Jazz-Arrangements. Crossover zweier musikalischer Genres also, die erst einmal weit auseinanderzuliegen scheinen.

Der Augsburger Jazz-Pianist Bastian Walcher ist mit seinem Quartett nun auch diesen Weg gegangen. Und hat sich zu seinen musikalischen Mitstreitern Jörg Hartl (Trompete), Andreas Bauer (Bass) und Joachim Holzhauser (Schlagzeug und Vibraphon) noch weibliche, zumal klassische Verstärkung geholt: die Sopranistin Catrin Lange. Einige Jahre war sie festes Ensemblemitglied am Theater Augsburg, nun ist sie freischaffend mit Engagements in Basel, Dortmund und Graz.

Bekanntes in neuem Gewand

„Arien, Jazz und Zimtsterne“ heißt das Werk, und der Titel verrät, dass hier nicht nur klassische Musik und Jazz, sondern auch Weihnachtliches in die Ohren kommt. Die Auswahl, die Walcher zusammen mit Catrin Lange vorgenommen hat, ist dabei durchaus exquisit: Nicht die üblichen Melodien, die man im Advent rauf und runter hören kann, versammeln sich auf dieser CD, aber doch Bekanntes. Das kommt allerdings in ungewohntem, reizvollem Gewand daher, wie „Joseph, lieber Joseph mein“, „Tochter Zion“ oder das traditionelle englische Weihnachtslied „God Rest You Merry, Gentleman“: lässiger Groove, aus dem Catrin Langes glockenreiner Sopran aufleuchtet. Dazu Händel-Arien wie „Lascia chi´o pianga“ oder „He Shall Feed His Flock“ aus dem „Messias“, zu denen die Musiker einen jazzigen Klangteppich ausbreiten. „Händel zu verjazzen ist einfacher als Mozart, weil die barocken Harmonien und Formen Wegbereiter des Jazz sind“, zeigt Bastian Walcher auf, wie nahe sich die zeitlich weit auseinanderliegenden Musikgenres dann doch sind.

Und auch „Die Gedanken sind frei“ findets einen Platz unter den 13 Nummern. Anlässlich des Lutherjahres 2017 arrangierte Walcher das alte Volkslied neu und übernahm es ins Repertoire seines Quartetts – nun auch mit Gesang.

Ab Montag, 16. Dezember, gibt es „Arien, Jazz und Zimtsterne“ zu kaufen. Ein Release-Konzert findet an diesem Tag in der Black Box im Münchner Gasteig statt. Am Mittwoch, 18. Dezember, treten das Bastian Walcher Quartett und Catrin Lange mit ihrem Programm in Augsburg im Parktheater auf (19.30 Uhr).

Bastian Walcher Quartett mit Catrin Lange: Arien, Jazz und Zimtsterne. Artmode Records, 15 Euro

Themen folgen