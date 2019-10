06:00 Uhr

Auf zum letzten Techno-Tanz

Am Samstag beenden die Techno-DJs Tobias Schmid (links) und Stefan Sieber ihre Partyreihe „auto.matic.music“ nach 18 Jahren. Die Veranstaltung im City-Club trägt dafür den passenden Namen: The last Dance.

Plus Mit ihrer Reihe „auto.matic.music“ haben Stefan Sieber und Tobias Schmid in 18 Jahren fast 400 Discoabende veranstaltet und Techno nach Augsburg gebracht.

Von Miriam Zissler

Für Stefan Sieber, 43, und Tobias Schmid, 45, ging es früher oft in andere Städte – sie fuhren nach Frankfurt, Salzburg oder an den Flughafen München-Riem. Musik war stets der Grund, Techno um genau zu sein. Die elektronische Musik hatte sie infiziert. Sobald der Takt von 120 Beats in der Minute einmal aufgenommen war, ließ er sich nicht mehr so leicht abschütteln. In den 1990er Jahren erlebte diese Musikrichtung in Deutschland ihre Blütezeit, die erste Love Parade führte 1989 durch Berlin, die erste Mayday-Party stieg dort 1991.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

„In Augsburg gab es vereinzelt Techno-Partys, wie im Pleasure Dome oder im Blauen Mond. Eine Reihe gab es nicht“, erinnert sich Sieber. Irgendwo im Auto, auf dem Weg zu einer Party, fragte ein Freund die DJs: Warum immer woanders hinfahren, wenn sie den Techno auch nach Augsburg bringen könnten? Im Radio lief damals von Antonelli Electr. „Automatic Music“. Der Name für ihre Party war gefunden und bald darauf der richtige Klub: „auto.matic.music“ im Kerosin in der Gögginger Straße. Die Gästeliste für die erste Party war lang, die Stimmung gut Der Laden, der damals noch von der Neuen Szene betrieben wurde, war angesagt, nur Techno lief dort nicht. Sieber und Schmid richteten förmlich ein Bewerbungsschreiben an Walter Sianos und erhielten prompt eine Zusage. Die Gästeliste für die erste Party am 26. Oktober 2001 war lang, die Stimmung gut. „Wir wollten den Laden damals einfach voll bekommen“, so Sieber. Der Anfang war gemacht, weitere Partyabende willkommen. Schnell wurde die Party zu einem monatlichen Ereignis, Sieber und Schmid luden jeweils einen Gast ein. DJ Koze war eines der ersten Bookings. „Wir buchten Paul Kalkbrenner, Solomun und Nina Kraviz in einer Zeit, in der sie noch für uns bezahlbare Gagen hatten“, sagt Tobi Schmid. Als 2008 der Film „ Berlin Calling“ von Paul Kalkbrenner erschien, luden sie ihn nach Augsburg ein. Im Thalia wurde zuerst der Film gezeigt, später legte Kalkbrenner im Kerosin auf. Eine feste Größe der elektronischen Musik in Augsburg Der Antrieb der Augsburger DJs war stets simpel: Für sie war die Musik zu einer Lebenseinstellung geworden. Mit ihren Veranstaltungen wollen sie Augsburg und ihren Freunden etwas bieten. Sie entwickeln sich zu einer festen Größe der elektronischen Musik in Augsburg – gemeinsam mit den Techno-Abenden in der Kantine, den Bookings von Stephan Schulz im Kesselhaus oder den Klubabenden von Daniel Bortz und Mondstaub im Schwarzen Schaf halten sie die Fahne für diese Spielart der elektronischen Musik hoch, die auf der ganzen Welt gefeiert wird. Augsburg erhielt durch die beiden einen Platz im Tourplan der großen Techno-DJs. 2007 holten sie mit Carl Craig aus Detroit, der Wiege des Techno, einen Erfinder des Genres ins Augsburger Ostwerk. Gemeinsam mit Stephan Schulz veranstalteten Sieber und Schmid 2009 Sven Väth und Marek Hemmann im Kesselhaus. „Sven Väth ist eines meiner Idole. Er hat Techno-DJs beeinflusst wie kein anderer. Er war Wegbereiter für alle“, sagt Stefan Sieber. Es blieb immer nur ein Hobby für die beiden Im Schwarzen Schaf fanden die Freunde mit ihrer Partyreihe eine neue Heimat, nachdem das Kerosin schloss. Mit den Formaten „BBQ“ und „Open“ gingen sie ins Freie. So engagiert Sieber und Schmid ihre Reihe auch betrieben, sie zeitweise auch in Hamburg, dem Wohnort Schmids veranstalteten und auch im Ausland auflegten, blieb es immer nur ein Hobby für die beiden. Schmid arbeitet in der Musikbranche – er ist im Digitalvertrieb des Labels Kontor. Sieber war Festivalleiter des Augsburger Jugendfestivals Modular und leitet inzwischen im Kommunikationsamt der Stadt. Als das Schwarze Schaf schloss, wechselten sie mit ihrer Partyreihe in den City-Club. Monatlich fand sie da nicht mehr statt. Das berufliche Engagement der beiden, die 2018 für ihre Partyreihe mit dem Augsburger Pop-Preis Roy für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurden, ließ es nicht mehr zu. Das ist der Grund, warum sie auf den Tag genau nach 18 Jahren und fast 400 Discoabenden am Samstag, 26. Oktober, im City-Club einen Schlussstrich ziehen wollen. „Es sind zwei bis drei Klub-Generationen nachgewachsen. Wenn im Klub am Morgen das Licht angeht, dann sind die Besucher in einem Alter, wo sie unsere Kinder sein könnten“, sagt Tobias Schmid. Während ihre Reihe damit endet, übergeben sie das Open-Air, das einmal jährlich im Kesselhaus stattfindet, in andere Hände. Die Augsburger DJane Sedef Adasi soll künftig Regie führen. „Wir alten Haudegen werden gerne helfen und mit-planen und dürfen dort dann vielleicht auch noch auflegen“, sagt Tobias Schmid und lacht.

Themen folgen