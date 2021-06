Jubiläumsgala: Mit dem Semsemble immer geradeaus Richtung Zukunft

Plus Die Augsburger Theatergruppe feiert mit einem Best-of-Programm den (un)runden Geburtstag der eigenen Spielstätte. Wie machen sich heute die Stücke von einst?

Wie lange laufen die zwei Marathonläufer schon? 20 bis 30 Jahre, schätzen sie – und das immer geradeaus. Diese Kurzszene aus dem Stück „Marathon“ zeigt das Sensemble-Theater bei seiner Gala unter dem Motto „Die Richtung stimmt“. An drei Abenden – für je 42 Zuschauer – feiert das Sensemble das Jubiläum 20 +1 Jahre mit eigener Spielstätte. Eigentlich hätte man im vergangenen Jahr feiern wollen, aber es ging ja nicht.