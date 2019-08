Auge in Auge mit der Vergänglichkeit

Plus Fotografie und Ski-Müll aus den Bergen: Das H2 befasst sich mit zeitgenössischen Positionen zum Vanitas-Motiv, einem Dauerthema der Kunst.

Da stehen sie zwischen Bäumen, schauen in die Kamera, in den Gesichtern die Spuren eines langen Lebens. „Große Alte im Wald“, so heißt die Porträtserie, für die der Fotograf Stefan Moses bekannte Persönlichkeiten tief in den Wäldern abgelichtet hat. Leute wie Willy Brandt, Max Schmeling, Günther Grass, Meret Oppenheim. Sie schauen auf den Betrachter von heute, dem sich die rätselhafte, magische Beziehung von Tod und Fotografie offenbart. Der amerikanischen Essayistin Susan Sontag zufolge ist jedes Foto „eine Art Memento mori“ und jeder, der fotografiert, inventarisiert die Sterblichkeit.

Alle 13 Porträtierten, die in der aktuellen Ausstellung „Vanitas Contemporary“ im H2-Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast zu sehen sind, sind tot. Auch ihr Fotograf, Stefan Moses, ist tot. Vergänglichkeit und wie Fotografie sie benennt und zugleich auch aufhebt: Dies ist ein Thema der von Thomas Elsen kuratierten Ausstellung mit Werken von elf Künstlerinnen und Künstlern, darunter sechs Fotografen. Herlinde Koelbl (* 1939 in Lindau am Bodensee) befasst sich in einer Serie mit dem Motiv „Haare“. Ihre Aufnahmen zeigen Menschen mit ganz unterschiedlicher Behaarung und Frisur – aber eben auch einen Schrumpfkopf mit Haupthaar. Haare, das weiß man, wachsen auch nach dem Tod noch weiter, und sie bleiben, wenn sonst schon nicht mehr viel übrig ist von der menschlichen Existenz … Abgeschnittene Haarlocken, Haare in Medaillons: Es sind Fetische der Erinnerung über den Tod hinaus. Insofern ist auch Koelbls Arbeit ein beziehungsreicher Beitrag zum Vanitas-Motiv.

Hunderte von grellbunten Skistiefeln in der Ausstellungshalle

Mit seinen raumgreifenden Installationen und (zu) vielen Arbeiten dominiert allerdings ein anderer diese Ausstellung im H2. Der Tiroler Fotograf Lois Hechenblaikner (geboren 1958 im Alpbachtal) arbeitet sich reportagehaft am Massentourismus ab, der seine Heimat verformt, ausbeutet und überwölbt. Hechenblaikner hat Hunderte von grellbunten Skistiefeln und Sohlen in die Ausstellungshalle gestreut. Eine Lawine aus Kunststoff und Freizeitmüll. Auf Fotos zeigt der Tiroler, wie Planierraupen nach der Saison kaputte Skier zu riesigen Haufen zusammenschieben, hinter Glas zeigt er in Objektkästen einzelne dieser Relikte wie Reliquien.

„Was ist der Skisport? Die Bewirtschaftung des Gefälles. Irgendwann hat das jemand erfunden, dieses wunderbare Gleitmittel in Weiß, und dann ist eine Riesenindustrie daraus geworden ... und auf einmal zieht sich die Natur zurück und damit rechnet der Mensch nicht. Ein absurder Wettlauf, der eigentlich eine Tragödie ist.“ So wird Hechenblaikner an einer Ausstellungswand zitiert. In einer Fotoserie stellt er sarkastisch historische Aufnahmen seiner Heimat Szenen des überdrehten Skizirkus von heute gegenüber.

Wie Geister aus dem Reich der Toten und der Erinnerung

Für die klassische künstlerische Auseinandersetzung mit dem Vanitas-Motiv stehen in der Ausstellung die mumienhaften Figuren von Jürgen Brodwolf und Gemälde von Norbert Tadeusz (ein vom Schlachter gespaltenes Pferd) und Christofer Kochs (schemenhafte Figurengruppe wie Geister aus dem Reich der Toten oder der Erinnerung).

In der Unschärfe zwischen Anwesenheit und Abwesenheit, Gegenwart und Vergangenheit scheint der leere Stuhl zu schweben, den Stephan Reusse in einer Thermografie zeigt. Die zeitlose, perfekte Scheinwirklichkeit von Menschen auf Werbeplakaten kombiniert der Fotograf Jean Noel Schramm (geboren 1959 in Hohenschwangau) auf seinen kleinformatigen Stadtbildern aus Athen mit der Sterblichkeit und Individualität von Passanten.

Der Brunftschrei der Aktualität wird bald zum toten Echo. Arbeit von Gloria Friedmann in der Vanitas-Schau im H2. Bild: Michael Schreiner

Ein Eyecatcher im H2 ist der ausgestopfte Hirsch, der auf einem Sockel aus alten Zeitungen steht. „Der Sondergesandte“ nennt Gloria Friedmann ihre Skulptur. Alles, was heute Neuigkeit und Bedeutung hat, der gellende Brunftschrei der Aktualität, ist bald nur noch ein totes Echo aus der Vergänglichkeit. Die stillste Arbeit in dieser assoziativ sich weitenden Ausstellung ist in einem abgedunkelten Raum Herlinde Koelbls Soundinstallation „Remember“. Der Besucher ist von Stimmen aufgefordert, sich zu erinnern – an Schnee, den Wind im Haar, Regenbogen, den Tod der Mutter, die Farbe des Wassers, einen heißen Sommertag, den Vollmond.

Laufzeit bis 19. Januar 2020 im H2-Zentrum für Gegenwartskunst