Ausstellung im Schaezlerpalais: Rembrandt und seine Weggefährten

Plus Die Schau zeigt den niederländischen Meister, dazu seinen Lehrer und seine Malkollegen, Schüler und Nachfolger. Eine souveräne Ausstellung, auch weil sie auf Schwächen hinweist.

„Lehrer Rembrandt – Der große Maler im Spiegel seiner Schüler“ – so lautet der Titel der jüngsten Ausstellung im zweiten Obergeschoss des Schaezlerpalais.