Das Haus in der Karolinenstraße war ein Stück Augsburger Geschichte

Plus Der Großbrand in der Karolinenstraße hat ein Haus mit langer Tradition zerstört. Um 1900 waren dort auch Augsburg-Postkarten zu erwerben.

Von Franz Häußler

Mit dem Feuer in der Karolinenstraße ist ein Stück Augsburger Geschichte in Flammen aufgegangen. Dort war einst ein Verlag zu Hause, der sich auch auf Augsburg-Postkarten spezialisiert hat, wie auf historischen Augsburg-Postkarten in winziger Schrift zu lesen ist: „Verlag von C. Holfelder & Cie., Augsburg“ heißt es dort. Es war eine jener Papierwarenhandlungen, die ab Ende des 19. Jahrhunderts Postkarten und Sammelalben nicht nur verkauften, sondern auch herstellen ließen. Seit Beginn der Ansichtskarten-Produktion um 1895 beherrschten ansonsten deutschlandweit agierende Großverlage mit gängigen Augsburg-Motiven den Markt.

