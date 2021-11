Das Augsburger Kasperle ruht wieder: Puppenkiste sagt Vorstellungen ab

Plus Die Augsburger Puppenkiste hat alle Vorstellungen bis zum 15. Dezember wegen Corona abgesagt. Chef Klaus Marschall spricht von einem "finanziellen und künstlerisch Stillstand".

Der Augsburger Kasperle ruht wieder – die Augsburger Puppenkiste hat alle Vorstellungen bis zum 15. Dezember abgesagt. Mit den Corona-Regeln, die seit Mittwoch für die Kulturbetriebe gelten, lohnen sich die Vorstellungen nicht mehr. Nur noch 25 Prozent der Plätze dürfen belegt sein und es gilt 2G-Plus. Der Puppenkiste-Chef Klaus Marschall sagt resigniert: „Ich habe Verständnis für die Maßnahmen, aber für uns ist das schrecklich.“ Nur 30 Personen dürften aktuell im Kasperletheater Platz nehmen. Marschall fügt hinzu: „So sind bald mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als Publikum da.“