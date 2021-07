Augsburg

12:00 Uhr

Das Echo der Vorahnungen feiert Premiere am Staatstheater Augsburg

Plus Trotz Corona-Pandemie hat der Club Y vom Staatstheater Augsburg Premiere gefeiert. Wie man in Corona-Zeiten ein Stück probt und aufführt.

Von Sören Becker

Wenn vor dem Schlafengehen die Gedanken wandern, wird es schnell existenziell. Auch dieser junge Mann, der eigentlich Schafe zählen sollte, denkt drüber nach, was er vom Leben will und findet keine Antwort. „Ich wäre gern wie Neo“, sagt er, während er sein Kuscheltier streichelt. Der Matrix-Protagonist musste nur zwischen einer roten und blauen Pille wählen, aber der junge Mann muss sich unter tausend Möglichkeiten entscheiden. In der nächsten Szene trägt er Ledermantel und Sonnenbrille. Verbunden sind die Szenen nur durch das Schlafanzugoberteil unter dem Mantel und die Entscheidungsschwierigkeiten, die allerdings in den Worten Hamlets stattfinden.

