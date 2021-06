Augsburg

01.06.2021

Der KunstAuxomat am Stadtmarkt ist voller Überraschungen

Plus Neben Gemüse, Obst, Brot und Fleisch gibt es im Augsburger Stadtmarkt jetzt auch Kreativität zu kaufen. Zehn Künstler haben den KunstAuxomaten bestückt.

Von Alois Knoller

Überraschung! Die Kunst kommt jetzt aus der Schachtel. Was aber jeweils drin ist, zeigt sich erst, wenn die Schublade am KunstAuxomat schon gezogen ist. Eine Radierung? Ein Leporello? Eine Zeichnung? In jedem Fall bürgen die zehn beteiligten Augsburger Künstlerinnen für eine qualitätvolle Arbeit. Eine wagemutige Passantin konnte es gestern bei der Eröffnung im Stadtmarkt bestätigen. Zur Premiere zog sie eine radierte Miniatur von Jo Thoma, säuberlich eingeschlagen in Schutzfolie und versehen mit einer Visitenkarte der Künstlerin, gewissermaßen als Echtheitszertifikat.

