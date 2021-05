Augsburg

18.05.2021

Literatur in der NS-Zeit: Bibliothek der verbrannten Bücher wächst

Plus Die einzigartige Sammlung von Büchern, die im Nationalsozialismus verfemt waren, in der Augsburger Unibibliothek ist um ein besonderes Werk reicher. „Der Stern der Erlösung“ trägt die Spuren von Feuer.

Von Alois Knoller

Das Buch trägt deutlich alte Brandspuren am Einband. Lag es in einem Scheiterhaufen der nationalsozialistischen Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 oder nahm es am 9. November 1938 in der Reichspogromnacht Schaden? Eindeutig lässt sich nicht mehr feststellen, wovon diese Erstausgabe von Franz Rosenzweigs philosophischem Hauptwerk „Der Stern der Erlösung“ von 1921 versehrt wurde. Auf jeden Fall passt sie bestens in die „Bibliothek der verbrannten Bücher“, eine weltweit einmalige Sammlung in der Universitätsbibliothek Augsburg.

