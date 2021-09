Augsburg

Rosenmüller präsentiert den "Beckenrand Sheriff" im Lechflimmern

Plus Marcus H. Rosenmüller präsentiert seine neue Komödie „Beckenrand Sheriff“ im Lechflimmern. Für Schwimmmeister Karl belebte er die Komik eines Louis de Funès.

Von Alois Knoller

Wie viele selige Tage als Kinder und Jugendliche haben wir alle im Freibad verbracht! Hier gab es Lebensfreude pur: das Planschen im Wasser, die Liegewiese, der Kiosk mit Eiscreme und Pommes. Mutproben und erste Flirts fanden hier statt. All das packt der bayerische Erfolgsregisseur Marcus H. Rosenmüller in seinen neuen Kinofilm „Beckenrand Sheriff“. Zum Filmstart kam er am Mittwochabend selber ins Lechflimmern im Plärrerbad und war zu Tränen gerührt, als ihm zum Abspann der herzlich-kräftige Applaus von 750 Zuschauern entgegenbrandete. „Für uns Filmemacher gibt es nix Schöneres als so ein Publikum …“

