Augsburg

vor 26 Min.

"Wo bleibt der Bass?": Jan Delay spielt beim Strandkorb Open Air

Plus Wenn der Bass vibriert und die Bläser fetzen, dann ist Jan Delay nicht weit. Der Sänger und seine Band Disko No. 1 sorgen beim Strandkorb Open Air für jede Menge guter Laune.

Von Sebastian Kraus

Normalerweise gehört es sich nicht, aus einem zweistündigen Konzert eines großartigen Entertainers samt seiner großartigen Band genau die 20 Sekunden herauszupicken, in denen etwas schiefgeht. In diesen ausgerechnet ersten 20 Sekunden beim Strandkorb Open Air auf dem Messegelände hörte man ein bisschen was vom Schlagzeug, ein paar Tasten und die Bläser – und sonst, obwohl die zwölfköpfige Band schon voll ins erste Stück einstieg, eigentlich nichts. Das merkte Jan Delay dann bald selbst: „Was war da los?“, fragte er, „ich hab mich die ganze Zeit gefragt, wo der Bass bleibt.“ Und das ist in diesem Kontext wahrlich ein erwähnenswerter Satz, denn an Bass mangelt es normalerweise weder den Platten noch den Auftritten des Hamburger Diskomeisters in keiner Sekunde.

